Adunate pe terenurile virane ale Primăriei Constanța

Gunoaiele „istorice” poluează periferiile

Conducerea Gărzii de Mediu Constanța precizează că gunoaiele… datează de dinaintea apariției legislației de mediu în România, ele producând o… poluare istorică. Orașul s-a extins în ultimii ani, mulți constănțeni având posibilitatea să-și cumpere loturi de casă din fondul privat al primăriei. Unul dintre cei care a sperat că după retragerea din vâltoarea orașului va scăpa de poluare și va avea o viață mai liniștită este și Dumitru Mechi. Din păcate, lucrurile au ieșit pe dos, și în loc de... bun venit!, bărbatul ne-a povestit că a fost întâmpinat de munți de gunoaie. I s-a părut normal să anunțe autoritățile că în zona fostelor sere din Constanța, firmele care funcționau sau funcționează încă în respectivul perimetru și-au făcut un obicei din a arunca resturile menajere pe terenul viran, însă demersurile lui, începute încă din anul 2005, au rămas fără niciun rezultat. „Stimată redacție, în numele meu și al zecilor de cetățeni din tabelul alăturat vă aduc la cunoștință următoarele: de șapte ani am cumpărat acest loc, în speranța că în afara orașului voi respira un aer mai curat. Din păcate, toți agenții economici care au sediul în zona fostelor sere din Km 4-5 depozitează pe unde nimeresc deșeuri de tot felul. Încă din anul 2005 am fost la Garda de Mediu, unde mi s-a spus că este vorba despre o groapă de gunoi abuzivă, fără autorizație de mediu. Tot aici mi s-a spus că terenul aparține Agenției Domeniilor Statului. Am fost și la ADS și așa am aflat că terenul pe care se depozitează necontrolat gunoaiele aparține primăriei. Am fost și la primărie, iar cei de la Corpul de Control mi-au răspuns că zona trebuie igienizată. Dar întrebarea e pe banii cui să se facă transportul munților de gunoaie? Vă spun sincer că nu am văzut niciodată vreun locatar din Km 5 să aducă aici gunoiul. Toate deșeurile provin de la firmele din zonă, care nu vor să curețe în urma lor, iar noi suportăm poluarea asta mizerabilă și autoritățile dau din umeri!” Garda de Mediu a dat amenzi Într-unul din răspunsurile pe care cititorul nostru le-a primit la sfârșitul anului trecut de la Garda de Mediu, se menționa că deșeurile din zona serelor rezultă, în principal, din activitatea SC Leader International SA, ele fiind depozitate pe platforma betonată proprietate a societății, dar care nu este delimitată de restul terenului. Lipsa unui gard a făcut ca pe terenul nebetonat din jur să depoziteze deșeuri atât populația, cât și agenții economici din zonă. Ca și sancțiune, Garda de Mediu a impus SC Leader International SA să igienizeze platforma betonată și să o delimiteze de restul terenului, aplicând totodată și o sancțiune contravențională societății. Mai mult, a atenționat primăria să identifice proprietarii terenurilor din zonă și să le impună igienizarea loturilor ocupate de gunoaie. Cum probabil intuiți, atenționarea a trecut pe lângă urechile celor vizați, iar gunoaiele continuă să se întindă pe suprafețe din ce în ce mai mari! Direcția Corp Control a intrat și ea pe fir… Văzând că situația nu se schim-bă, cetățenii din zonă s-au adresat primăriei. În urma verificărilor efectuate de inspectorii din cadrul Serviciului de Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă s-a constatat că în zona menționată sunt depozitate, într-adevăr, necontrolat, cantități foarte mari de deșeuri, pe o suprafață de circa patru hectare, ele provenind „de la societățile care își desfășoară activitatea în incinta serelor. Din datele existente la Direcția Patrimoniu din primărie reiese că terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța”. Reprezentanții acestui serviciu au atenționat Direcția Corp Control a primăriei să întreprindă măsurile necesare igienizării zonei, potrivit competențelor ce-i revin. Cum probabil intuiți, atenționarea a trecut pe lângă urechile celor vizați, iar gunoaiele continuă să se întindă pe suprafețe din ce în ce mai mari! „Oamenii scapă din mâini tot ce le prisosește, dar arată cu degetul spre autorități!” Este una din concluziile la care a ajuns Vasile Petro, comisar șef la Garda de Mediu Constanța, care ne-a explicat că prin măsurile care s-au luat la nivelul instituției, s-a încercat, de ani buni, stoparea fenomenului, atât cât a fost posibil. Din păcate, rezultatele nu sunt mulțumitoare și din cauză că foarte mulți cetățeni din zonă, profitând de situație, continuă să depoziteze aici tot ce le prisosește din gospodării, fără să se gândească la consecințe. Paradoxul este că în loc să renunțe la aceste practici, preferă… să înjure autoritățile că nu ridică gunoaiele în urma lor: „Ca să dispară munții aceia de gunoaie trebuie să existe niște surse financiare foarte mari și mă întreb dacă cetățenilor onești ai acestui oraș le convine ca banii lor, în loc să fie folosiți în scopuri utile tuturor, să se risipească pe iresponsabilitatea celor care alimentează continuu zona respectivă cu gunoaie! Am fost de nenumărate ori în control, i-am amendat, dar ca să fie eliminat tot depozitul e deja greu. Noi facem multe, dar ca să schimbăm creierele fiecăruia nu putem! Dacă ne dă cineva o soluție, noi o punem în practică!” – ne-a mai spus Vasile Petro, care consideră că atâta vreme cât fiecare dintre noi (persoană fizică sau juridică) nu va conștientiza consecințele unor fapte iresponsabile, situații de genul celei relatate mai sus, chiar dacă vor fi contracarate un timp, ele vor renaște precum pasărea Phoenix! Dumneavoastră ce părere aveți despre acest punct de vedere, dragi cititori?