Grăsimi permise şi când eşti la dietă

Grăsimi permise și când ești la dietă

Ştire online publicată Miercuri, 29 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cu condiția de a fi consumate în cantități moderate, grăsimile sănătoase sunt esențiale pentru organism, în plus, nici nu îngrașă. Pe lângă uleiul de măsline, mai sunt și alte grăsimi bune pe care le poți consuma!Medicul nutriționist Gheorghe Mencinicopschi atrage atenția că o dietă lipsită în întregime de grăsimi este periculoasă. Pentru omul sănătos se recomandă ca grăsimile să reprezinte sub 25-30% din aportul caloric total în fiecare zi. De asemenea, dacă urmezi o cură de slăbire, nu trebuie sa recurgi la metode drastice și nici să renunți de tot la grăsimile bune. Dacă ai mese regulate, cu porții mici, faci mișcare și ai grijă să mănânci ceva ușor la cină vei reuși să slăbești fără să-i faci rău organismului tău. De asemenea, trebuie să incluzi în dietă următoarele grăsimi, care pe lângă faptul că sunt benefice, te ajută și să slăbești:1. Avocado: Conține foarte puține grăsimi saturate și o cană de avocado asigură 40% din necesarul zilnic de fibre care reglează digestia. Adaugă-l în salate pentru a le face mai consistente. 2. Somonul: Are un conținut bogat în acizi grași omega-3 care au un rol antiinflamator și împiedică depunerea grăsimii în jurul abdomenului. 3. Măslinele: Acidul oleic din conținutul măslinelor este un tip de grăsime care împiedică depunerea grăsimilor și conferă o senzație de sațietate de lungă durată. 4. Fisticul:Este bogat în acid linoleic care intensifică arderea grăsimilor și accelerează metabolismul. 5. Nucile: Consumate crude, nucile sunt bogate în acizi grași omega-3 care ajută în procesul de slăbire. 2-3 nuci consumate zilnic nu te vpr îngrășa, ci îți vor asigura un aport însemnat de grăsimi bune. 6. Uleiul de măsline presat la rece: Două linguri de ulei amestecat într-o vinegretă pentru salata de crudități pe care o consumi la prânz sau la cină au un efect miraculos, ajutând la slăbit. 7. Uleiul de rapiță presat la rece: Conține cele mai puține grăsimi saturate (rele). Astfel că, spre deosebire de uleiul de măsline care are 15% grăsimi saturate, cel de rapiță are doar 7% grăsime saturată. 8. Sardinele: Furnizează calciu, vitamina D, seleniu și acizi grași omega-3, nutrienți care ajută organismul să funcționeze la capacitate maximă. 9. Ouă: Consumate cu moderație, aproximativ 3-4 ouă pe săptămână, ouăle au rolul de a accelera metabolismul.