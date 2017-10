Gigacaloria scumpă a declanşat furia racordării la gaze

Gigacaloria scumpă a declanșat furia racordării la gaze

„Locatarii decid dacă-și trag gaze, nu-i obligă președintele!”. Într-adevăr, proprietarii sunt cei care trebuie să-și dea acordul pentru branșarea la sistemul de distribuire a gazelor naturale a blocului sau chiar a scării în care locuiesc, însă este nevoie ca măcar jumătate plus unu dintre ei să agreeze această idee.Sceptici că, la iarnă, costurile cu încălzirea apartamentelor ar putea fi mai „suportabile”, s-au gândit să acționeze, cât mai au timp, pentru branșarea, în următoarea perioadă, la rețeaua de distribuție a gazelor naturale a scării de bloc în care locuiesc. Pentru că mulți nu se lasă convinși, locatarii din tabăra „pro gaze” îi impută președintelui asociației că nu-i sprijină suficient în acest demers: „Am făcut o adunare generală la începutul primăverii și am pus în discuție să ne racordăm la gaze tot blocul. Greu să convingi atâția oameni, nu s-a hotărât nimic, a rămas în coadă de pește. Un vecin a venit cu ideea să ne branșăm numai cei de pe scara noastră, cică se poate. Problema e că președintele nu vrea să se implice, unii spun că nu e convenabil pentru asociație mișcarea asta. Altfel, noi l-am înțeles întotdeauna când a avut nevoie, n-am stat să-l controlăm de una, de alta… Nu-i cerem decât să discute cu fiecare în parte, să facă într-un fel și să-i convingă, dar se face că plouă. E adevărat că la bloc, branșarea e mai ieftină decât la case?, ni s-a plâns, în numele vecinilor săi, Lora Manole.„Oamenii ăștia nu știu ce vorbesc!“Extrem de supărat că eforturile sale au fost înțelese „pe dos”, președintele asociației, Mirel Costin, ne-a explicat că de peste două luni de zile nu face altceva decât: „Să duc muncă de lămurire cu locatarii din tot blocul. M-am gândit că dacă tot vrem să ne mutăm de la RADET, măcar să ne fie de folos la mai mulți. Nu e simplu să tragi gaze la casă, darămite la bloc, eu merg pe principiul că oamenii o să înțeleagă până la urmă că e în avantajul lor. Dar nici nu pot să le bag mâna-n buzunar, dacă n-au bani, cum pot eu să-i oblig să-și tragă gaze? Doamna Manole trebuie să înțeleagă că locatarii decid dacă-și trag gaze, nu președintele! Dar chiar și-așa, am fost la Congaz, știu toate procedurile! Oamenii ăștia nu știu ce vorbesc, îmi pare rău!”.Operațiune posibilă și la o scară Dacă are ceva să-și impute, este faptul că n-a apucat să convoace adunarea generală ca să le explice oamenilor în ce condiții se face branșarea: „Am mai discutat cu vreo trei-patru proprietari, dar mulți sunt plecați în concediu acum…” , ne-a mai spus președintele, care a folosit acest prilej pentru a le transmite, și pe această cale, că de la Congaz a aflat că este posibilă branșarea la gaze chiar și a unei singure scări de bloc. Pentru asta însă este necesar acordul a 50 la sută plus unu dintre locatarii respectivei scări, ceea ce, deocamdată, n-a reușit să obțină. Referitor la termenul de racordare, în principiu, Congaz va întreprinde toate demersurile necesare în vederea obținerii autorizației în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare, urmând să realizeze și să pună în funcțiune instalația de racordare în cel mult șase luni de la data obținerii autorizației. Cât privește tariful de racordare, acesta cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuție și punere în funcțiune a instalației de racordare și se achită într-un interval de cinci zile lucră-toare de la data încheierii contractului de racordare. Prețul variază în funcție de localitatea și zona în care se află imobilul respectiv, de lungimea și diametrul instalației de racordare, avându-se în vedere și debitul solicitat. Una peste alta, însă, la bloc, prețul este mai mic, comparativ cu costurile de branșare pentru cei care stau la casă.