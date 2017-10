Ghiozdanul, piatra de moară din spinarea şcolarului?

Ghiozdanul, piatra de moară din spinarea școlarului?

Pe parcursul unui an școlar, până și prichindeii din ciclul primar sunt nevoiți să care în spinare tone de hârtie. Părinții sunt revoltați și cer să se renunțe la caietele și manualele de tip studențesc și să se găsească alte soluții, până când scolioza nu le va „cocoșa” copiii.Medicii avertizează că un ghiozdan mai greu de 10 la sută din greutatea corporală a copilului afectează serios coloana verte-brală, putând-o deforma.Câte kilograme duc în spate copiii?Ghiozdanul elevului este prea încărcat și prea mare. O realitate pe care autoritățile din învățământ o cunosc prea bine, fiind abordată public cu nenumărate ocazii. În aceste condiții, Adriana Simion, ca mamă a unei fetițe de clasa întâi, nu înțelege de ce nu se face nimic pentru a schimba lucrurile: „Sau se așteaptă ca toți elevii, mai ales cei mici, să se cocoșeze de-a binelea? Ca să fiu sinceră, și mie îmi este greu să i-l car zilnic. Ghiozdanul nu e doar stresul copiilor, ci și al părinților. Trebuie să întârzii la muncă în fiecare zi sau să duc copilul la școală de la ora 7,00. De cele mai multe ori, își cară singură geanta. De ce trebuie să fie și manualele grele, multe în format mare, atâtea opționale, tot felul de caiete auxiliare de tip studențesc? Acum, geanta are patru sau cinci kilograme, după orarul zilei”. Cititoarea noastră ne-a mai spus că alături de încărcătura de mai sus, în ghiozdan trebuie să facă loc și unei sticle de jumătate de litru de apă, pachețelului cu gustări, penarului, și acesta burdușit cu carioci, culori, stilouri etc., etc. A observat deja că fetița prezintă semnele unei scolioze, iar medicul care a consultat-o i-a atras atenția că lucrurile sunt serioase. „Eu m-am gândit să fac copii xerox de pe lecțiile din ziua respectivă și să nu-i mai dau manualele la școală, mai ales că trebuie să și-l care singur. O fi el băiat, dar e firav, n-are nici 20 kilograme, e în clasa a doua” (Svetlana Nichitov). „Doctorul mi-a spus că e mai bine să aibă geantă tip rucsac încăpătoare, cu bretele cât mai late, nu servietă, ca să-i atârne greutatea pe o singură mână. Fetița mea e în clasa a cincea, iar ghiozdanul cred că are mai mult de șapte kilograme!” (Adriana Aftenie).Prea multă risipă de hârtieOri de câte ori vede hârtii luate de vânt pe străzi, iar asta se întâmplă zilnic, Constantina Chebac nu face altceva decât să se gândească la miile de copaci sacrificați pentru acea hârtie, la problemele cu defrișările, își imaginează pământ luat la vale și toate nenorocirile care au legătură cu tăierea necontrolată a copacilor. O altă problemă care tot cu risipa de hârtie are legătură este cea legată de greutatea manualelor școlare. Femeia, a cărei nepoțică este elevă în ciclul primar, se teme pentru sănătatea micuței: „Oare nimeni nu se gâdește că greutatea exagerată cărată în spate de copil îi deformează coloana? Acum, fiindcă s-a terminat vacanța, părinții iar se plâng că li se cocoșează copiii. Pe vremea noastră, caietele aveau 20, 30 de file, abecedarul era împărțit în două părți, nu cărai zilnic tot abecedarul în spate. Acum, și în ciclul primar se poartă caietele studențești, iar cărțile au format registru, dacă lovești în cap un om cu cartea, dai de sânge. Pe foaie, sunt patru versuri și restul niște desene, mai mult caricaturi. Se scrie pe culori, pe verde, albastru, roșu, obosește ochiul copilului căutând să scoată litera din fondul întunecat. De ce să facă ditamai cartea și să scrie mai nimic pe ea? Pe fiecare filă sunt patru versuri. Au găsit o soluție să elimine din materie, în loc să elimine din greutatea cărților și caietelor?”.Pericole asupra sănătățiiPotrivit medicului specialist în medicina fizică, dr. Mihaela Mihai, un ghiozdan prea greu, la care se adaugă poziția incorectă în bancă, dar și sedentarismul afectează destul de mult sănătatea micilor elevi. Cele mai întâlnite sunt afecțiunile coloanei vertebrale, dar și bolile infecțioase sau parazitare.Corect ar fi ca ghiozdanul să cântărească circa 10 la sută din greutatea copilului. Mai mult, potrivit unui raport medical efectuat de Institutul Național de Sănătate Publică, în anul școlar 2009-2010 tot mai mulți școlari au avut probleme de sănătate. Cu alte cuvinte, astfel de afecțiuni sunt în creștere accentuată pe măsură ce trec anii, motiv pentru care se impune, mai mult decât oricând, luarea unor măsuri, având în vedere și faptul că nu toți copiii merg la școală însoțiți de părinți sau bunici.