Ghidul turistului european

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Când adresează întrebări sau face o rezervare pentru un zbor prin intermediul unui agent de turism in Uniunea Europeana, fiecare pasager are dreptul la informații imparțiale si precise. Dacă un pasager nu solicită altceva, un agent de turism trebuie să îi ofere informații imparțiale din sistemul computerizat de rezervări, referitoare ladiferitele opțiuni valabile pentru o călătorie ordonate după cum urmează: zboruri fără oprire, zboruri cu opriri intermediare, dar fără schimbarea avionului, zboruri de legătură; toate tarifele disponibile de la diferite linii aeriene, după cum sunt afișate. Un agent de turism trebuie să le ofere pasagerilor acces direct la informațiile afișate de sistemul computerizat dacă aceștia le solicită, fie permițându-le sa vadă ecranul, fie prin tiparire. Dacă biletul este rezervat prin intermediul unui agent de turism sau direct de la o linie de transport aerian, ei trebuie să transmită pasagerului toate informațiile disponibile in sistemul computerizat despre: identitatea transportatorului aerian care oferă efectiv serviciul, diferit de transportatorul menționat pe bilet; schimbări ale avionului in timpul călătoriei; opriri intermediare in timpul călătoriei; transferuri intre aeroporturi în timpul călătoriei. Drepturile pasagerilor în caz de întârziere În astfel de situații, se practică sistemul înștiințării cu privire la drepturile pasagerilor în caz de întârziere prelungită sau anulare a zborurilor sau refuzare a îmbarcării, cu aplicarea următoarelor reguli: În ceea ce privește zborurile ce pleacă de pe un aeroport aflat pe teritoriul UE și zborurile inițiate de un transportator aerian comunitar ce pleacă de pe un aeroport dintr-o țară aflată în afara teritoriului UE spre un aeroport din UE (dacă nu ați primit beneficii sau indemnizație și dacă nu ați primit asistență în acea țară din afara UE ); cu condiția să dispuneți de o rezervare confirmată pentru zborul respectiv și să vă prezentați pentru îmbarcare la ora indicată; în ceea ce privește anulările: în cazul nerealizării unui zbor care a fost programat anterior și pentru care a fost rezervat cel puțin un loc; numai pasagerilor care călătoresc cu un bilet disponibil în mod direct sau indirect publicului, sau cu bilete emise de un program de zbor periodic sau alte programe comerciale.