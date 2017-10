Ghidul creştinului ortodox

Ghidul creștinului ortodox

Ştire online publicată Marţi, 21 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Având drept moto: „Fericirea adevărată nu vine din lucruri materiale, ci din pacea și mulțumirea sufletească!”, deschidem, astăzi, această rubrică, născută din întrebările cititorilor „lipsiți de șansa unei educații religioase”. Dileme mai simple, cu răspunsuri pe măsură, despre prescripțiile creștine pentru viața de fiecare zi, dar și întrebări mai complicate, despre sensul acestor prescripții și dogma care le-a generat, vor fi explicate cu răbdare și interpretate din perspectiva vremurilor de azi, de către preotul paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva, din Năvodari, în speranța că străvechile norme ale Bisericii ortodoxe vor fi înțelese și, poate, urmate. Întrebare: Ce este sfeștania, în ce zile este bine să se facă ea și la ce interval de timp? (Magda Ilie, din Constanța) Răspuns: l Sfeștania este slujba de sfințire a apei, care se poate face atât în biserică sau în alte locuri, cât și în casele noastre. Pentru aceasta, este nevoie de: un vas cu apă curată, un mănunchi de busuioc cu care preotul să stropească prin casă, 3 lumânări așezate într-un vas (sub care puneți o hârtie ca să nu curgă ceară pe masă), tămâier cu jar sau cărbune special, tămâie, un pomelnic cu cei ai casei, un prosop cu care să se steargă pe mâini preotul. Cu agheasma rămasă mai stropiți prin casă (și prin curte, dacă aveți) și gustați din ea dimineața, pe nemâncate. Nu este necesară făină la această slujbă l Sfeștania poate fi făcută în orice zi, de preferat una de post, cu condiția de a nu se întinde lumea (adică familia, cu musafirii) la petrecere l Se recomandă să se facă sfeștanie măcar o dată pe an.Având drept moto: „Fericirea adevărată nu vine din lucruri materiale, ci din pacea și mulțumirea sufletească!”, deschidem, astăzi, această rubrică, născută din întrebările cititorilor „lipsiți de șansa unei educații religioase”. Dileme mai simple, cu răspunsuri pe măsură, despre prescripțiile creștine pentru viața de fiecare zi, dar și întrebări mai complicate, despre sensul acestor prescripții și dogma care le-a generat, vor fi explicate cu răbdare și interpretate din perspectiva vremurilor de azi, de către preotul paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva, din Năvodari, în speranța că străvechile norme ale Bisericii ortodoxe vor fi înțelese și, poate, urmate. Întrebare: Ce este sfeștania, în ce zile este bine să se facă ea și la ce interval de timp? (Magda Ilie, din Constanța) Răspuns: l Sfeștania este slujba de sfințire a apei, care se poate face atât în biserică sau în alte locuri, cât și în casele noastre. Pentru aceasta, este nevoie de: un vas cu apă curată, un mănunchi de busuioc cu care preotul să stropească prin casă, 3 lumânări așezate într-un vas (sub care puneți o hârtie ca să nu curgă ceară pe masă), tămâier cu jar sau cărbune special, tămâie, un pomelnic cu cei ai casei, un prosop cu care să se steargă pe mâini preotul. Cu agheasma rămasă mai stropiți prin casă (și prin curte, dacă aveți) și gustați din ea dimineața, pe nemâncate. Nu este necesară făină la această slujbă l Sfeștania poate fi făcută în orice zi, de preferat una de post, cu condiția de a nu se întinde lumea (adică familia, cu musafirii) la petrecere l Se recomandă să se facă sfeștanie măcar o dată pe an.