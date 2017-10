Ghidul cetăţeanului european

Ghidul cetățeanului european

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„La CEDO, reclamațiile oamenilor au prioritate sau durează ani de zile până primești un răspuns. Cine are dreptul să facă reclamații?” – Minodora Teiuș.xxxStimată doamnă Teiuș, potrivit expertului în științe juridice, Nicolae Apostol, categoria potențialilor reclamanți la CEDO este foarte mare: pe lângă cele opt sute de milioane de locuitori ai Europei Mari și cetăenii din țări terțe care își au reședina sau tranzitează pe teritoriul acesteia, trebuie să avem în vedere milioane de asociaii, de fundaii, de partide politice, de întreprinderi etc. De asemenea, persoanele care, în urma unor acte extrateritoriale ale statelor pări la Convenie, săvârșite în afara teritoriilor respective, intră sub jurisdicia lor și deci pot să apeleze la Curtea de la Strasbourg. De exemplu, la data de la 31 august 2010, erau încă nerezolvate peste 130.000 dintre cererile depuse. Majoritatea acestor cereri (peste 95%) sunt respinse, fără să fie examinate pe fond, pentru că nu au îndeplinit unul din criteriile de admisibilitate prevăzute de convenie.Justificarea etapelorÎntr-adevăr, depunerea unei petiții la CEDO se face în mai multe etape, prima etapă fiind cea de verificare a criteriilor de admisibilitate. Așadar, pentru a se putea adresa Curții, este nevoie ca: l reclamantul să fi epuizat toate căile de atac oferite de către instanele naionale l să nu fi trecut mai mult de șase luni de la epuizarea ultimei căi de atac (de la data hotărârii irevocabile la nivel naional) l trebuie să fie capabil să dovedească că cel puin unul dintre drepturile protejate de convenie i-a fost încălcat i că acest drept i-a fost încălcat de către unul dintre statele semnatare ale conveniei l evenimentele supuse examinării trebuie să fi avut loc după data semnării conveniei de către statul împotriva căruia se depune plângere.Cât privește verificarea admisibilităii unei petiii, aceasta se face în complete de unul, trei, șapte sau șaptesprezece judecători. De reținut că lucrurile la acest nivel sunt tratate cu maximă responsabilitate.