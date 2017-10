Ghidul cetăţeanului european

Ghidul cetățeanului european

15 Noiembrie 2011

„Pot să aflu ce răspunderi clare are un stat din Uniunea Europeană dacă tu, român și cetățean european, ești nevoit să faci un tratament într-o țară UE? Nu prea avem informații în privința asta și putem fi păcăliți ușor. Or fi ei mai corecți ca noi, dar probabil că și pe acolo există… uscături. Cu mulțumiri, Marina Iliescu”.Responsabilitățile statelor membre privind asistența medicalăConcret, pacienții aflați în asemenea situații au dreptul să primească informații în legătură cu serviciile medicale. Mai mult, furnizorii de servicii medicale au obligația să pună la dispoziție și informații privind opțiunile de tratament, facturi și informații clare, fără echivoc, în legătură cu prețurile, asigurarea, protecția personală. De asemenea, se explică și care sunt procedurile transparente pentru depunerea unor eventuale plângeri, dacă va fi cazul și în ce constă dreptul la un dosar medical al tratamentului, dar și asigurarea accesului pacienților de la distanță la dosarele lor medicale. Peste toate trebuie să domine principiul nediscriminării din motive de naționalitate, care se aplică absolut tuturor pacienților cu privire la drepturile lor în statul membru respectiv.De asemenea, statul membru de afiliere asigură rambursarea costurilor suportate de o persoană asigurată care beneficiază de asistență medicală transfrontalieră, dacă asistența medicală respectivă se regăsește printre prestațiile la care are dreptul persoana asigurată în statul membru de afiliere, cu câteva excepții.