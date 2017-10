Ghidul cetăţeanului european

Ghidul cetățeanului european

Sâmbătă, 15 Octombrie 2011

„Aș vrea să știu în ce fel mi se garantează mie, ca cetățean al Uniunii Europene, dreptul la viața particulară. Am niște probleme și s-au iscat confuzii. Cu mulțumiri, Lucian Manole”.xxxCarta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la libertate și securitate, respectarea vieții particulare și de familie. Viața particulară și de familie a oricărei persoane, de exemplu, trebuie respectată în tandem cu respectarea domiciliului și a corespondenței particulare. Amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept nu este permis decât în măsura în care este prevăzut de lege și dacă reprezintă o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora.Referitor la protecția datelor cu caracter personal, conform Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene: „Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc”. Aceste date trebuie tratate corect, în scopuri precise și doar pe baza consimțământului persoanei în cauză.