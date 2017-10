Gheaţa şi zăpada au monopolizat trotuarele şi străzile lăturalnice ale oraşului, spre disperarea pietonilor

Gheața și zăpada au monopolizat trotuarele și străzile lăturalnice ale orașului, spre disperarea pietonilor

Cu toate că pe străzile principale, utilajele de deszăpezire și-au făcut prezența (nu intrăm acum în detalii pe această temă!), nu așa stau lucrurile cu trotuarele, stațiile RATC și străzile lăturalnice ale orașului, pe care zăpada și gheața… s-au încăpățânat să rămână pe poziții încă de la viscolul precedent, ultima ninsoare nefiind altceva decât… bomboana de pe tort. Și totul spre disperarea pietonilor, plătitori onești de taxe și impozite, care nu sunt dispuși să suporte la nesfârșit nepăsarea autorităților locale față de, până la urmă, siguranța lor fizică! Nu suntem absurzi! Orice om de bună credință trebuie să accepte că atunci când ninge abundent, iar vântul își face de cap, viscolind nebunește zăpada, e practic imposibil să se facă o deszăpezire eficientă – cel puțin aceasta este părerea cititorului nostru D. Micu (43 ani). Abia dacă la câteva ore după încetarea viscolului și a ninsorii, situația rămâne nerezolvată, criticile ar fi justificate: „Numai cine este absurd crede că în țările civilizate, în condiții de vreme atât de rea, situația stă altfel. Problema este că în acele țări, nici nu se dă bine avertizarea de vreme rea, că utilajele au și plecat în întâmpinarea stihiilor naturii. Și mai important este că grija autorităților este egală atât pentru șoselele principale, cât și pentru străzile laterale, pentru stațiile de transport în comun și, în mod special, pentru trotuarele care nu se află în fața firmelor, pe care sunt ele obligate să le curețe, că altfel plătesc amenzi grase. La noi, dacă bulevardele se deszăpezesc într-un fel, trotuarele sunt lăsate de izbeliște, și asta nu de ieri, de azi. Puteți să le luați la rând și o să vedeți că sub zăpada pietrificată de la viscolul precedent e un strat de polei, o capcană cumplită pentru oameni. Și ca să nu ajungă la spital, pietonii circulă pe carosabil, cu riscul de a ajunge sub roțile mașinilor, care și ele au dificultăți în trafic. Iar primarul nostru, culmea tupeului, s-a plâns unei țări întregi că a rămas înțepenit într-un tunel de zăpadă 14 ore. Poate așa o să-și dea seama, în sfârșit, cât rău face viscolul și că nu-i pasă de condițiile în care circulăm noi, pietonii, nu numai pe vreme rea, ci și pe vreme bună, pentru că trotuarele sunt un etern coșmar pentru constănțeni prin gropile și denivelările antice”. Siguranța fizică în pericol Pe Corina Ion (34 ani, mamă a doi copii), ninsoarea și viscolul au adus-o la disperare, singurul lucru la care se gândește fiind siguranța fizică: „Am atâtea responsabilități ca mamă și numai de înfundat spitalul sau de ghipsat mâini sau picioare nu am nevoie! Însă la serviciu trebuie să merg, iar altceva decât autobuz pentru deplasare nu-mi permit. Dar ce te faci că trotuarele sunt pline cu zăpadă, iar sub zăpadă au polei? S-a uitat cineva din primărie că refugiile din stațiile RATC sunt doldora de zăpadă, iar oamenii se înghesuie pe carosabil, spre disperarea șoferilor, care și așa circulă greu? Mai au și tupeul să spună că majoritatea accidentelor de circulație sunt cauzate de pietoni! Chiar eu era să fiu luată sub roți de o mașină, care circula corect pe partea ei. Primarul spunea, într-o emisiune televizată, că nu contează că el e plecat la carnaval, atâta timp cât viceprimarul lui veghează la… eterna noastră înzăpezire, că acesta e adevărul! Când o să ia în calcul primarul și siguranța fizică a pietonilor, asta e întrebarea la care aștept un răspuns, chiar și de la omul lui de legătură”. Ar merita un referendum pentru demitere! „Felicitări pentru articolul «Primarul vacanței perpetue» apărut în Cuget Liber! Ne dorim tare mult ca, prin Cuget liber, să ne spună și nouă cinstit domnul primar cam câte zile a fost prezent la muncă în anul 2009 și în anul 2010 și câte zile de vacanță a avut? Am auzit de o droaie de primari incompentenți și delăsători în țara asta, dar unii care să-și trateze cu atâta aroganță și miștocăreală cetățenii ca primarele nostru nu cred că mai există! Eu cred că atâta vreme cât pe primar îl interesează foarte multe lucruri, mai puțin problemele noastre de zi cu zi, putem să facem un referendum pentru demitere, poate că o să vină un om care are chef de muncă, nu de distracții nesfârșite! Unde mai pui că a avut tupeul să se plângă la o țară întreagă că a rămas înzăpezit 14 ore la Lehliu, unde și-a făcut poze în mijlocul urgiei! Îi recomand domnului primar să facă poze și cu străzile laterale, și cu trotuarele Constanței, și cu zecile de grămezi uriașe de zăpadă, mai vechi sau mai noi, pentru că sunt sigur că o să rămână la locul lor chiar și peste zece zile, când probabil o să se întoarcă de la carnaval! Și să ne spună de ce mai plătim atâtea taxe, dacă nici măcar nu putem să ne deplasăm normal pe trotuare?”. v v v Pietonii cer autorităților locale ca, fie și în al doisprezecelea ceas, să le respecte dreptul de a circula în con-diții de siguranță pe străzile și trotuarele orașului, în prezent... monopolizate de zăpadă și gheață acumulate din nu se mai știe câte... generații, iar pe vreme bună, de gropi și denivelări!