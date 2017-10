Gesturile obscene în public, contravenţie?

1

moralitatea ta sau a lui ?

Gestul fostuluii sot bine intales ca nu este de aprobat,dar gandestete si tu daca ai fi fost pus in situatia lui,ce ai face?Ma intreb daca te-ai maritat cu el din dragoste sau din interes pentru ca nu-mi explic cum o femeie ca tine vrea sa-si vada dupa gratii fosta ei jumatate in fata careia te-ai angajat la biserica ca vei ramane pana moartea va va desparti.Daca era bine sa ramai cu el sau nu tu o sti mai bine dar sa-l dai pe mana politiei doar pentru faptul ca are inima franta si face gesturi nechibzuite eu cred ca este o cruzime din partea ta.Probabil cand vorbesti de democratie te referi aceiasi democratie care ti-a dat dreptul sa te desparti foarte usor de fostul tau sot.Daca fostul tau sot nu este violent cu tine,parerea mea este sa-l lasi in pace si cu timpul se va resemna si el.