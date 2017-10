Gastrita la copii, urmarea proastelor obiceiuri

„Poate un copil de 11 ani să facă gastrită? O simplă diaree, plus vomă pot însemna pentru un copil gastrită, cum mi-a spus medicul meu de familie? Poate un copil să facă gastrită de la prea multe dulciuri, în sensul că nu mai are poftă de mâncare și stomacul suferă?” (Cornelia Ivan).v v vDin păcate, și copiii fac gastrită, iar pe timp de vară, această afecțiune este destul de frecventă – ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed. Vremea frumoasă îi îmbie pe copii la joacă, drept urmare mănâncă prea repede, nu mestecă suficient de bine alimentele, or, în astfel de situație se instalează arsurile și stările de vomă. Dacă observați aceste de simptome, mergeți cu copilul la un specialist. Nu bagatelizați situația, căci există riscul unor complicații serioase, copilul putând face și ulcer gastric. Nu trebuie omisă nici tendința multor părinți pentru supraalimentarea copilului și, mai rău decât atât, pentru includerea în meniu a preparatelor bogate în grăsimi și zahăr. Pentru ca micuțul să nu aibă astfel de probleme, aveți grijă ce mănâncă și, mai mult decât atât, învățați-l să mestece foarte bine alimentele.Dulciurile în exces scad apetitulStimată doamnă Ivan, specialistul ne-a confirmat că dulciurile în exces, ca și grăsimile, fie animale, fie vegetale, scad pofta de mâncare a copilului. De asemenea, și în perioada verii, din cauza ignorării celor mai elementare reguli de igienă, copiii pot avea probleme digestive. Nu degeaba se spune că parazitozele sunt favorizate de mâinile nespălate, deci a igienei deficitare. Giardioza, oxiuraza, ascaridoza (limbricii), foarte rar tenioza, toate fac parte din categoriza parazitozelor, mai frecvente vara. Atenție, copilul trebuie prezentat medicului, pentru consult de specialitate, căci toate aceste afecțiuni îi alterează serios viața, duc la scăderea poftei de mâncare, provoacă vomă, diareee, chiar anemie. Așadar, grijă mare la obiceiurile copilului și la respectarea regulilor de igienă, dacă doriți ca micuțul dumneavoastră să fie ferit de afecțiuni atât de neplăcute.