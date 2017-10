Garajele demolate de autorităţile constănţene au lăsat în urmă doar mizerie şi datorii

Garajele demolate de autoritățile constănțene au lăsat în urmă doar mizerie și datorii

În decembrie 2008, constănțenii care aveau garaje amplasate pe spațiul public au fost înștiințați în scris de Primărie să elibereze terenul ocupat cu aceste… construcții provizorii. De asemenea, în notificările respective, ei erau avertizați că dacă nu se vor conforma, garajele vor fi desființate conform Legii 50/1991 și-i va ustura la buzunar. De teama amenzilor, oamenii și-au demolat garajele, chiar dacă unii plătiseră în avans, pentru întregul an 2009, impozitul perceput de primărie. Acum vor să-și recupereze diferența de bani, dar nu reușesc. Pe de altă parte, persoanele care nu aveau garaje au răsuflat ușurate la gândul că „niște construcții improvizate și urâte, folosite pentru păstrarea murăturilor și a altor acareturi” (Leo Marin, 41 ani), vor dispărea din peisajul constănțean. Bucuria lor, însă, n-a durat prea mult, din cauză că primăria întârzie să amenajeze, așa cum a promis, terenurile astfel eliberate, acestea devenind adevărate rampe de gunoi sau motive de scandal din cauza… adjudecării „de către cei mai iuți și șmecheri” (Adrian Popa, 57 ani), a unor spații de parcare… fără taxă pentru mașinile personale. „La amenzi și penalizări nu-i întrece nimeni!” l V. Ion, din Constanța, strada Tulcei nr. 2, deși consideră că nu se aștepta ca primăria să considere o prioritate tocmai demolarea garajelor, s-a împăcat cu ideea. Ceea ce nu poate accepta, sub nici o formă, este faptul că nu-și poate recupera diferența de bani din impozitul pe garaj plătit cu anticipație pe întregul an 2009: „Eu am plătit impozitul pe garaj pe întregul an, dar m-am folosit de el numai un trimestru. Cum îmi recuperez acum acești bani? I-am întrebat pe cei care au venit să demoleze, dar mi-au spus că nu e problema lor. Am plătit peste două milioane pe tot anul și a fost demolat după trei luni, iar acum fluier a pagubă”. l „Am întrebat la biroul de pe Ecaterina Varga cum să fac ca să-mi iau înapoi diferența de la impozitul pe garajul demolat plătit pe tot anul 2009, dar m-au trimis să mă lămuresc la primărie, în sediul mare. N-am reușit să intru acolo, de aceea vă rog pe dumneavoastră să mă învățați unde să mă duc să-mi iau banii, că sunt bolnav și am nevoie urgentă de medicamente. Aș vrea să știu în cât timp putem primi acești bani? Poate că n-o să mă amâne până la sfârșitul anului!” – S. Popa, din Constanța. l „Vreau să știu dacă se calculează dobânzi în situația în care lăsăm banii în contul primăriei, ca să se regleze impozitul pe 2010 la casă, de exemplu? Că noi, dacă întârziem, nu ne iartă nimeni de penalități! Nu contează câți bani sunt, e vorba de un principiu, de respect și corectitudine” – Ana Marin, 38 ani, din Constanța. Cum procedați să vă recuperați banii? Persoanele cărora li s-au demolat garajele și au achitat impozitul aferent acestor construcții în avans au două posibilități la dispoziție. Astfel, din informațiile primite de la Serviciul Corp Control al Primăriei Constanța, ei pot opta pentru restituirea diferenței respective (în termen de 30 de zile) sau pentru lăsarea în continuare a banilor în contul agenției fiscale la care au plătit impozitul. Pentru a fi scoși însă din baza de impozitare, este nevoie ca persoanele care se află într-o astfel de situație să depună o cerere la agenția fiscală de care aparțin, prin care să solicite în mod explicit restituirea diferențelor cuvenite, desigur, după ce fac dovada perioadei în care s-a realizat demolarea. Cei care nu cunosc procedura și nu se prezintă la agenția fiscală pentru reglarea acestei chestiuni trebuie să știe că suma respectivă nu se pierde, ea urmând a se scădea din impozitul aferent anului următor. Penalități, da – dobânzi, nici vorbă! Am întrebat la o agenție fiscală dacă pentru banii reprezentând impozitul plătit în avans pe întregul an 2009, contribuabilii respectivi vor beneficia și de o dobândă? „Nu, dobânzi în niciun caz n-o să primiți la banii ăștia! Păi, doamnă, nu fac eu legea!” – ne-a răspuns funcționara. Chiar dacă ar putea fi vorba despre sume modice, contribuabilii nu înțeleg de ce ei, dacă întârzie să-și plătească taxele fie și cu o zi, nu sunt iertați sub nici o formă de penalități, pe când în situații de acest gen nimeni nu se gândește la oarecare beneficii și pentru ei. Că doar e criză și orice leu contează…