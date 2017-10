Gara Constanţa este percepută ca un etern şantier

Pentru că lucrările de modernizare se desfășoară în ritm de melc

Gara Constanța este percepută ca un etern șantier

Aspectul dezolant al celei mai mari stații de cale ferată din regionala constănțeană impresionează neplăcut călătorii l Atmosfera de șantier le dă, totuși, oamenilor speranța că vom avea, într-o bună zi, „Eurogara” promisă, însă, având în vedere ritmul lent în care se lucrează, ei sunt sceptici că lucrările se vor finaliza în septembrie 2008, „așa cum scrie pe panoul de șantier“ - (Lucreția Mirea, V. Bucur, Smaranda Velea, din Constanța). Nu ne vom referi, în rândurile următoare, la condițiile în care se circulă pe calea ferată autohtonă, ci doar la felul în care sunt întâmpinați călătorii pe „Tărâmul Soarelui“, așa cum este… alintat orașul Constanța: „Am citit în ziarul Cuget liber, anul trecut, cred, din 2008, fața gării constănțene va fi una nouă, europeană. Tot ce percep eu, ca simplu cetățean, după ce ajung în zona gării și văd eternul șantier cam în aceeași stare, este că vom avea gara mult visată la Calendele grecești, dacă tot grecească este firma care se ocupă de lucrări. Nu am nimic cu nimeni, vreau să se știe, dar locuiesc în zonă și văd că mai mult se stă, decât se lucrează pe acest șantier. Este adevărat că printre schele e ceva mișcare, dar foarte anemică, din moment ce numărul muncitorilor nu-l depășește pe cel al degetelor de la o mână. Se spune că gara este oglinda orașului. Am intrat deja în 2008 și mi se pare că ea este plaga orașului, nu cartea lui de vizită, așa cum ar trebui să fie. Părerea mea este că lucrările ar trebui luate mai în serios, să nu se mai tărăgăneze în halul ăsta, că mai e puțin și vine vara peste noi, iar turiștii vor fi întâmpinați tot ca anul trecut, chiar dacă în dreapta clădirii a prins contur o clădire cu geamuri. Însă, cu o floare, nu se face niciodată primăvară!”. (Minodora Crivineanu, din Constanța). Conducerea sucursalei constănțene - depășită de situație Indiscutabil, gara constănțeană, poarta de intrare într-o zonă turistică preferată de milioane de oameni, pare o… Cenușăreasă, ce-i drept, cu zilele numărate. Problema este că, în ritmul în care se construiește, nimeni nu poate spune cu exactitate când ne va zâmbi noua… eurogară, care se dorește trasă la indigo după mo-delul celor din spațiul comunitar. Se vede de la o poștă că în acest perimetru sunt condiții de șantier, problema care-i deran-jează pe oameni este, însă, aceea că finalizarea lucrărilor se lasă mult așteptată. Contractul de reabilitare - semnat cu o firmă grecească Chiar dacă inspecția de șantier și consultanța tehnică sunt asigurate, prin contract, de firma grecească Athena, Dorin Maer, directorul Sucursalei Regionalei CF Constanța ne-a spus că supraveghează cu atenție modul de desfășurare a lucrărilor („Deși există dirigenție de șantier, eu trimit salariați de la mine, pentru că, fiind pe Regionala Constanța, trebuie să știu în ce stadiu se află lucrările. Însă nu cunosc clauzele contractului, dar știu că spre sfârșitul anului 2008 lucrările ar trebui să se finalizeze”). Corpul B va fi inaugurat în martie a.c. Despre „construcția cu geamuri“, remarcată de cititori, directorul sucursalei constănțene ne-a explicat că aceasta reprezintă corpul B al ansamblului și va fi destinată părții de exploatare, cuprinzând casele de bilete și birourile pentru angajați, urmând ca panglica de inaugurare să fie tăiată cam pe la jumătatea lunii martie a.c. Referitor la lucrările din corpul central al gării, unitățile care funcționează în interior au primit deja notificări pentru eliberarea spațiului, astfel încât demararea lucrărilor să se facă în cel mai scurt timp posibil, iar pe actualul șantier, situat în stânga corpului central al gării, potrivit proiectului, vor prinde contur mai multe spații comerciale și două săli de cinematograf. „Este adevărat că nu s-au încadrat în graficul lucrărilor, probabil și din cauza frigului, când nu se pot turna betoane, dar ni s-a spus că există potențial pentru recuperarea întârzierilor, care au fost și de jumătate de an, însă acum ele sunt cam de una, maximum două luni”. Contractul de reabilitare a gării are ca parteneri Compania Națională de Căi Ferate și firma grecească „Athena“, iar proiectul, după modelul marilor eurogări, se bucură de finanțare BERD și a fost gândit ca un ansamblu cu multe spații comerciale (care vor fi, apoi, atribuite prin licitație, creându-se, astfel, noi locuri de muncă), în așa fel încât toate chioșcurile inestetice vor fi înghițite de spații cu o arhitectură modernă. Vom reveni.