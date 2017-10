„S-o fi molipsit de la americani?“

De multe ori, bărbații, mai ales cei cu conturi substanțiale în bănci, cred că nu e neapărată nevoie să bată clopotele de nuntă pentru a avea o parteneră stabilă de viață și copii. Femeile, în schimb, susțin instituția căsătoriei. Și cum aceste principii sunt contradictorii, nu e de mirare de ce mulți bărbați „cu cheag”, dar și de condiție materială modestă, con-tinuă să fugă de căsătorie sau iau această decizie la vârsta a doua sau chiar mai mult. Disperată că „americanul” ei n-o va duce vreodată la altar, o cititoare, în vârstă de 42 de ani, a dorit să atragă atenția asupra unei situații, care perpetuează de mulți ani și din cauza faptului că nu a avut puterea să pună piciorul în prag: „Partenerul meu, cu care sunt de la 31 de ani, mă prezintă peste tot soția lui, cu toate că trăim de atâția ani fără acte. La început mă supăram, dar cu timpul m-am obișnuit. El este cu nouă ani mai mare decât mine și ne-am cunoscut când doar ce se întorsese din America. Tatăl lui e american, maică-sa e româncă. A fost însurat o dată în America, are și un copil din cocubinaj, tot acolo. De-aia nu-i mai arde lui de însurătoare. Mi-a spus cinstit de la început să nu mă încurc cu el dacă vreau să mă ducă la altar, dar că n-are nimic împotrivă să facem un copil. Am acceptat relația, dar n-am avut curaj să fac un copil. Recent, de la niște prieteni a răsuflat că nu o face din cauza averii lui din America, ar avea o problemă cu părinții lui. Trăiesc foarte bine cu el aici, nu se uită la bani, dar fuge de însurătoare ca dracul de tămâie, iar eu mă simt jignită. Plus că nu se știe ce-mi rezervă viața și pot să mă trezesc la bătrânețe în cine știe ce situație jenantă. S-o fi molipsit de la americani? Zice că în America, concubinajul e ceva la modă, se fac copii din relațiile astea bine mersi. Eu mă gândesc că banii lui mulți sunt motivul! Psihologul, ce părere are?”. v v vCă este posibil să se fi… molipsit de la americani ne-a spus și psihologul Alina Pandrea, care a ținut să precizeze că potrivit studiilor realizate recent în SUA, unul din trei copii americani trăiesc cu un părinte care este divorțat, separat sau, și mai mult decât atât, nu a fost căsătorit niciodată. Există însă și o altă categorie de copii, care trăiesc sub același acoperiș cu părinții lor - acele cupluri care, de bunăvoie și nesilite de nimeni, acceptă să trăiască toată viața fără a-și oficializa relația și care optează să aibă copii dintr-o relație de concubinaj.Banii, un posibil motivPe de altă parte, în ultimii ani, nu doar în America, ci și în România, mai ales bărbații cu avere considerabilă, au cam luat distanță față de căsătorie, preferând concubinajul: „Mulți din cei avuți își răsfață concubinele, dar… uită să le ducă la altar. Însă, de când cu democrația, și viziunea despre căsătorie a românilor s-a schimbat serios, foarte mulți tineri se mută împreună de la vârste tinere, fără să se gândească la căsătorie. Sau, alții iau această perioadă drept o căsătorie de probă și aleg să facă pasul mare când sunt convinși că pot duce împreună o căsnicie”. De asemenea, psihologul ne-a spus că unul dintre nenumăratele motive care-i determină pe bărbați să nu se căsătorească sunt și banii: „Statisticile arată că și rata divorțurilor e în creștere. Or, teama de un eventual divorț și de împărțirea bunurilor se manifestă, în general, în cazul bărbaților avuți sau care muncesc mai mult decât partenerele lor”. Totuși, măcar de-acum încolo, aceste lucruri nu ar mai trebui să constituie un „bau-bau”, întrucât actuala legislație permite ca, în momentul căsătoriei, partenerii să încheie o convenție matrimonială privind administrarea bunurilor proprii, dar și a celor viitoare. Iar la americani și în multe alte țări, acest sistem de administrare a bunurilor partenerilor are adânci rădăcini: „Pe de altă parte, că tot a fost amintit amestecul părinților, și la noi sunt multe situații când modelul propriilor părinți îi influențează atât de tare pe bărbați (cei foarte atașați de mame), încât ei ajung să creadă că o căsnicie nu va veni cu nimic bun în viața de cuplu”.Și nu în ultimul rând, din cauza problemelor sociale și a veniturilor mici, tot mai multe cupluri preferă concubinajul. Din păcate, prioritățile vieții personale duc la sacrificarea familiei, așa cum este aceasta percepută, încă, la români.