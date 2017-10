Din ciclul Relații cu clienții

"Fratele meu, cu gazele nu te joci!"

Atentie la centralele termice! Pericolul de explozii este foarte ridicat! Cu asemenea avertismente din partea specialiștilor, obligația posesorilor de a le menține în perfectă stare de funcționare este pe deplin justificată.Cei care își încălzesc locuințele cu centrale proprii știu că poartă o imensă răspundere, atât pentru siguranța lor, cât și a celor din jur. De aceea, când apar defecțiuni, îi sperie mai tare gândul că s-ar putea întâmpla o nenorocire, decât acela că vor suferi de frig. Iar când defecțiunile, odată descoperite, nu sunt remediate nici măcar de cei care și-au asumat această obligație, intră de-a dreptul în panică.Într-o asemenea situație se află Corne-lia Bresit, din Constanța, care a dorit să-și exprime public îngrijorarea față de modul cum a înțeles firma de service contactată să remedieze defecțiunile apărute la centrala proprie pe gaze. Femeia consideră că este nevoie de semnale publice ori de câte ori clienții constată că nu sunt tratați corect, deși plătesc pentru serviciile respective, în speranța că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.„Acum 10 zile, am sunat la SC Olt Instal SRL pentru că nu mai funcționa centrala de gaze, să vină s-o repare. Au venit, au constatat defecțiunea. Apoi mi-au cerut 300 de lei, pentru piesa de care era nevoie. A doua zi, a venit altcineva,a pus piesa, dar mi-a cerut încă 220 lei, pentru manoperă și o altă piesă, de care mi s-a spus că ar mai fi nevoie. După ce a primit banii, a zis că a doua zi o să-mi dea factura. A doua zi l-am sunat și i-am spus că centrala nu funcționează deloc, că mi-e frică de o nenorocire. Mai bine cumpăr alta nouă, dar am fost asigurată că nu e necesar. Mi-a zis omul că patronul ar fi în spital, dar că vine într-o oră, să remedieze. N-a venit nici până azi și nici nu mi-a mai răspuns nimeni la telefoanele pe care le-am dat”.Verificări pe cont propriuPentru a se convinge că firma este autorizată, a cerut ajutorul fiului său, care s-a deplasat la Congaz, unde i s-a confirmat că firma figurează pe lista celor autorizate. Dar când s-a deplasat la adresa indicată, respectiv pe str. Jiului, i s-a spus că firma nu a funcționat niciodată acolo. „Fratele meu, cu gazele nu te joci! Așa că m-am întors la Congaz și mi s-a spus că ei nu au ce face, să merg la Poliție, că am fost înșelat. Am fost la Secția 1, dar m-au trimis la OPC, iar OPC m-a trimis la ANAF, unde am depus o reclamație scrisă, urmând să primesc răspuns în 30 de zile. Câte drumuri și nervi consumați pentru că acei oameni nu și-au făcut treaba! Am venit la Cuget Liber, în speranța că dumneavoastră nu veți fi expediat ca mine și ca mama!” – ne-a spus Ionuț Bresit.Alți bani…În condițiile în care nici măcar telefonic nu mai avea cu cine discuta, femeia a apelat la serviciile unei alte firme de service, tot de pe lista celor autorizate, care a rezolvat problema. Însă, a trebuit să mai scoată din buzunar încă 250 de lei, plus alți 300 de lei pentru o nouă piesă, întrucât cea adusă de prima firmă nu era corespunzătoare. „Cred că dacă toți clienții ar lua atitudine și s-ar revolta public împotriva celor ce iau banii și nu-și termină treaba, ar fi mai mult respect. Eu una nu mai vreau să fiu dusă cu vorba, să fiu plimbată pe la tot felul de uși, pe banii mei! Mai ales când e vorba de o centrală pe gaze, cu asta nu te joci!”, a declarat păgubitul.„Vă promit solemn…“Am încercat să luăm legătura cu patronul firmei, însă nu ne-a răspuns. În cele din urmă, am reușit să luăm legătura cu Emil Mărăcine, care ne-a confirmat situația.„Eu sunt un colaborator al firmei, mă ocup de service. Știu situația, însă patronul are o problemă de sănătate. Mai spuneți-mi adresa și vă promit solemn că în cursul zilei de azi (n.n.-13 noiembrie), o să merg acolo să rezolv. Și eu am fost plecat… Știți, sunt două probleme, centrala e veche, iar a doua, eu am fost la doamna, însă apoi nu am putut să iau legătura cu patronul, iar doamna i-a dat lui banii pentru prima piesă… Mie mi-a dat numai 100 de lei, era o diferență…”.Atâta vreme cât consumatorii de gaze naturale sunt obligați să asigure exploatarea și întreținerea instalațiilor de utilizareîn conformitate cu normele tehnice prevăzute de lege, iar dacă nu o fac, răspund pentru asta, femeia crede că firmele de service autorizate ar trebui să fie și mai responsabile decât abonații, care probabil nu cunosc toate pericolele pe care le presupune o centrală termică defectă, care poate scăpa gaze.