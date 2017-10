SEMNALE

"Fratele meu a ajuns mingea lor de ping-pong!"

Susține că deși fratele său și-a dat acordul pentru a fi detașat la o firmă din Suceava pe o perioadă de numai șase luni, după expirarea acestui termen, prelungirile au curs chiar și fără acordul lui. Mai mult, i s-a impus și schimbarea profilului muncii, deși nu stăpânește noua meserie.Potrivit legii, fapta salariatului de a refuza nejustificat detașarea constituie abatere disciplinară și se sancționează ca atare.Nevoia de personal calificat pe domenii specifice a determinat nu doar trimiterea de lucrători români în străinătate de către companiile multinaționale care au înființat subsi-diare în România, dar și de către firmele și companiile locale. Modali-tatea cea mai folosită este detașa-rea, măsură pe care angajatorul o poate lua în mod unilateral, doar cu caracter temporar, în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege. Din păcate, deși noul Cod al Muncii prevede sancțiuni mai drastice și pentru angajatorii care nu-l respectă, există situații în care principiul „Lasă că mai merge încă!” s-ar părea că funcționează. Cel puțin asupra unei asemenea situații dorește să atragă atenția cititoarea noastră Adela Gherghina (42 ani): „Eu, și fratele meu, în vârstă de 47 de ani, suntem oameni simpli, eu - croitoreasă, el calificat zidar-tencuitor. Pe motiv că știe cel mai bine meserie, că ames-tecă cel mai corect mortarele pentru zidării și tencuieli, patronul lui l-a detașat în 20 februarie 2010 la o altă firmă de construcții din Suceava, acolo e patron, am înțeles, un prieten. E plătit bine, e respectat, are casă și masă gratuit, vine și acasă, îi plă-tește drumul. Probleme sunt că nu se mai termină detașarea asta și ar mai fi că-l obligă s-o facă și pe faian-țarul, iar el nu vrea să facă ceva ce nu stăpânește. Chiar și așa, ar fi stat la Suceava, însă cumnata mea e însăr-cinată în șase luni, doctorul i-a reco-mandat să stea numai la pat, că e risc de avort. Clar că e mare nevoie de el acasă. Nu se știe ce înțelegere are patronul de la Constanța cu firma din Suceava, de i-a zis fratelui că dacă nu mai stă, găsește el un motiv cu noul Cod al Muncii și-i desface contractul. Fratele meu a ajuns mingea lor de ping-pong! Noi vrem să știm dacă e legal, că el a semnat altceva la început și dacă poate să refuze că are soția gravidă? Mulțumim mult pentru lămuriri!”v v vDetașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în inte-resul acestuia. Atenție! Prin deta-șare, potrivit noii legislații de muncă, se poate într-adevăr modifica și felul muncii, însă numai în mod excepțio-nal și doar cu acordul scris al salariatului!Stimată doamnă Gherghina, detașarea poate fi dispusă, potrivit noului Cod al Muncii, pe o perioadă de cel mult un an. În mod excep-țional, expertul în resurse umane, Manuela Popa ne-a explicat că această perioadă poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, însă numai cu acordul ambelor părți și din șase în șase luni.Pe de altă parte, salariatul poate refuza detașarea, însă numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice, precum situația familială dificilă, starea sănătății precară dovedită cu certificat medical etc.Recomandarea specialistei este ca fratele dumneavoastră să explice deschis șefilor săi situația în care se află și, mai ales, să se informeze exact în ce condiții a semnat prelungirea detașării. Dacă nu găsește înțelegere, este dreptul lui să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă.