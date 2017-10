„Fraierul plânge la uşa mea să-i dau banii, dar nu l-a interesat ce cumpără! Ca la nebuni!“

SEMNALE

„Fraierul plânge la ușa mea să-i dau banii, dar nu l-a interesat ce cumpără! Ca la nebuni!“

Nici nu și-a îngropat bine soția, că fiul acesteia din prima căsătorie i-a „confiscat” firma (o societate comercială în nume colectiv) la care era asociat majoritar numai cu mama acestuia. Ca să fie sigur că nu va împărți nimic cu tatăl vitreg, înainte de începerea formalităților legale pentru împărțirea masei succesorale, tânărul a luat avansul pe firmă de la o persoană pe care a mințit-o că el ar fi unicul asociat: „Acum, fraierul plânge la ușa mea să-i dau banii, dar nu l-a interesat ce cumpără! Ca la nebuni!” „Pe patul de moarte, a doua mea soție m-a rugat un singur lucru: de dragul memoriei ei și a zilelor bune și frumoase trăite împreună, să trec cu vederea peste faptele fiului ei, pe care l-a avut din prima ei căsătorie, un rebel și un apucător. I-am promis treaba asta, vă dați seama ce momente delicate erau, dar dacă aș fi bănuit până unde poate merge lepra asta de băiat, nu făceam așa ceva, chit că nu era un gest creștinesc! Dar, cum răul a fost făcut, vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați să ies din el”- ne-a povestit L. Spirea, 47 ani, care ne-a explicat că, împreună cu soția, decedată acum 53 de zile, a cumpărat un apartament, trei hectare de teren arabil și au deschis o firmă la care erau amândoi asociați, însă în procente diferite: soția deținea 15 la sută, iar el, 85 la sută din drepturile și obligațiile ce le reveneau. Nu au avut niciun copil împreună, în schimb există câte un copil din căsătoriile lor anterioare. Bărbatul susține că nu a avut niciodată o relație prea bună cu fiul vitreg, din cauza firii lui „arțăgoase și imposibile”, dar cum acesta locuia la altă adresă, de dragul caracterului „deosebit” al soției lui, a reușit să depășească momentele neplăcute în care adesea tânărul îl punea: „Dacă avea răbdare să dezbatem moște-nirea, cred că încheiam civilizat conturile cu el și fiecare și-ar fi văzut de viața lui. Numai că el a mers prea departe, a găsit un fraier cu bani munciți afară, pe care l-a mințit că este singurul acționar la firma pe care o aveam cu soția și i-a luat banii pe ea. E o firmă, în principal, cu consu-mabile calculatoare și alte echipamente, care merge binișor și pe criză. Fraierul știa asta și ca să nu piardă chilipirul, pentru că șmecherul i-a cerut per total 7.000 Euro, i-a dat banii fără să-i ceară niciun act. Apoi… vânzătorul a dispărut, Dumnezeu știe pe unde, cred că a plecat din țară, iar fraierul plânge la ușa mea să-i dau banii. Ne cunoaștem de mult, dar nu am ce să-i fac!”. Drepturile fraților vitregi Debusolat de situația în care se află, cititorul nostru și-ar dori să știe ce drepturi au asupra firmei atât fiul vitreg, cât și propriul lui copil? Consilierul juridic Carmen Gigică vă atrage atenția, domnule Spirea, că primul lucru pe care aveți obligația să-l faceți este să mergeți la un notar și să demarați acțiunea de dezbatere legală a moștenirii. Vă asigură că, potrivit legii, masa succesorală a defunctei dumneavoastră soții este formată din toate bunurile pe care le deținea la data morții sale, în speță jumătate din apartamentul cumpărat în perioada căsătoriei și cele 15 procente din firma la care erați asociați împreună. Așadar, această parte a masei succesorale va trebui să se împartă între dumneavoastră, ca soț supraviețuitor, și băiatul fostei dumneavoastră soții. Dumneavoastră aveți dreptul la o treime din această masă succesorală, iar restul aparține fiului vitreg. Referitor la fiul dumneavoastră, el nu poate avea pretenția la moștenire atâta timp cât sunteți în viață. Potrivit legii, moștenitorii pot intra în posesia cotei de moștenire cuvenită imediat după decesul persoanei pe care o moștenesc, însă numai cu condiția de a deschide, pe cale notarială sau prin instanță, dezbaterea moștenirii. Este ilegal ca fiecare persoană care, teoretic, are dreptul la moștenire, să dispună asupra acesteia după bunul plac și cu atât mai puțin să-și vândă partea. Având în vedere banii încasați deja de fiul dumneavoastră vitreg pe o firmă care nu este în totalitate a lui, ar fi recomandabil să vă angajați un avocat sau să-l dați pe mâna oamenilor legii pe autorul acestei escrocherii, pentru că asta a făcut fiul fostei dumneavoastră soții.