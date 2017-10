Fostul soţ postează pe Facebook poze trucate, din răzbunare. Ce riscă?

Fostul soț postează pe Facebook poze trucate, din răzbunare. Ce riscă?

Pagina personală de Facebook este considerată spațiu public și nu privat, orice persoană putând fi trasă la răspundere, fie penală, fie civilă, pentru afirmațiile, fotografiile, filmulețele postate. Datele arată că, în România, Facebook are peste 7,2 milioane de utilizatori.La scurt timp după pronunțarea divorțului, o tânără susține că s-a trezit cu propria pagină de Facebook invadată de tot felul de fotografii în care ea apare în ipostaze indecente despre care spune că sunt trucate, postate de fostul soț: „Și, ca să fie masa mai bogată, le-a postat și pe pagina lui, cu texte indecente. Pe mine m-a scos din lista lui de prieteni după divorț, dar m-a anunțat o prietenă care e pe lista lui. L-am amenințat că îl dau în judecată dacă nu le șterge. Mi-a spus că e pagina lui privată și nu dă la nimeni socoteală cum se distrează el cu prietenii lui pe Facebook. Dacă erau poze adevărate îl lăsam în plata Domnului. Dar sunt trucate de un amic de-al lui, îl cunosc și eu, a postat și poze din bucătăria și baia apartamentului de când eram împreună, chipurile, să se vadă cât de dezordonată și negospodină sunt și că de aia m-a lă-sat. În loc să le șteargă, el postează și mai mult, ca să se răzbune că am o relație cu altcineva. Din gelozie ne-am despărțit și nu suport ca tot gelozia lui să-mi strice în continuare viața și imaginea. Fiind cont privat, dacă îl dau în judecată, am șanse de câștig?”. Femeia se întreabă cum poate fi socotit privat un spațiu care, teoretic, nu e deschis public, dar poate avea sute, chiar mii de prieteni sau neprieteni, în funcție de setările făcute?Lezarea demnității umaneDupă cum ne-a explicat avocatul Aurel Glăvan, ambiguitățile au fost spulberate, Facebook-ul fiind considerat, în prezent, un spațiu public și nu privat: „Lucru hotărât de justiția din România, care a dat decizii irevocabile exact în dosare ce priveau postări pe pagini personale de Facebook”. Așadar, prin lege, astfel de postări îi afectează femeii viața privată și propria imagine și îi pun piedici în refacerea vieții alături de o altă persoană. În plus, dacă pozele mai sunt și trucate, ne aflăm și în situații de fals sau uz de fals, în scop de răzbunare și de afectare a imaginii și vieții personale.Acțiune în justiție„Desigur că persoana care face asemenea fapte poate fi dată în judecată, indiferent dacă postează fotografii reale sau trucate, pentru că nu are acest drept fără acordul celuilalt. Iar dacă se va ajunge în situația de a se dovedi veridicitatea acelor poze, instanța poate să dispună efectuarea unei expertize” - ne-a mai spus avocatul, care a ținut să sublinieze că rețeaua de socializare Facebook-ul este spațiu public „mai ceva ca un ziar”, după cum însăși justiția s-a pronunțat. Chiar dacă unii încearcă să acrediteze ideea că ar fi un spațiu privat, controlat, această rețea nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuță poștală electronică. Profilul personal pe Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este, căci oricare dintre „prieteni” poate distribui informațiile postate de titularul paginii. „Pe de altă parte, nu pot fi reținute nici susținerile fostului soț de a nu fi urmărit lezarea demnității umane a fostei soții, câtă vreme este vorba de fotografii indecente, nici nu mai contează dacă sunt reale sau trucate, de texte cu limbaj trivial etc“, a mai spus avocatul.Dreptul la propria imagineAșadar, legea este clară, orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private, potrivit art. 71 din noul Cod Civil și nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea unor limite clare, stabilite de lege pentru situații excepțio-nale. Iar, potrivit noului Cod Penal, atingerea adusă vieții private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă, dacă persoana vătămată se plânge justiției. Pe de altă parte, este interesant că rețeaua de socializare cea mai mare din lume și-a declarat public temerile legate și de respectarea confidențialității datelor personale, atâta vreme cât Facebook explorează o gamă largă de afaceri generatoare de bani, precum publicitatea video sau descărcarea de muzică.