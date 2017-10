„Fosta lui soţie - moţul relaţiei noastre!“

„Fosta lui soție - moțul relației noastre!“

Menținerea relației cu fosta soție, indiferent de formă, indiscutabil, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru actuala nevastă. La bărbați, de exemplu, relațiile de comunicare cu fostele iubite sau soții continuă din cauză că există ceva neterminat între ei. Problema pare cu atât mai gravă cu cât, dintre bărbați, 90% sunt capabili să-și înșele nevestele sau iubitele cu fostele. Cel puțin asta este concluzia unui studiu realizat de psihologul Steve Gangestad, de la Universitatea din New Mexico, SUA. Atenție, însă, căci subiecții studiului au fost doar bărbații care au continuat să comunice cu fostele neveste sau iubite. Conform aceluiași studiu, doar 10% dintre bărbații care nu păstrează legătura cu fostele și-ar înșela soțiile cu ele. „Nu știu de ce, dar o simt pe fosta nevastă a soțului meu tot timpul în coasta lui. Profită că nu are neamuri în Constanța, inventează tot felul de boli și alte chestii, se dă neajutorată când i se strică vreun lucru prin casă, numai ca să se vadă - și-a început povestea Liana (36 ani). Dacă soțul meu nu ar fi pe fază oricând îl strigă ea, probabil că ea s-ar potoli. Problema e la el. Sunt femeie și pot să-mi dau seama de atâta lucru. Dacă recunoștea că fosta lui soție e moțul relației noastre, OK, nu m-a făcut pe mine un divorț, însă el se jură că eu sunt jumătatea lui. Nu e doar în mintea mea, e clar că se văd foarte des, vorbesc la telefon și în prezența mea, își dau și mesaje de sărbători, mai multe informații nu am, dar n-aș vrea să-l pierd aiurea. Cum e mai bine să mă port, ca să nu-mi fac singură un rău și mai mare? Vreau să mă lămuresc, pentru că insistă să facem un copil! Și eu am fost căsătorită, dar uită că mi-a interzis din start să mai am vreo vorbă cu fostul. E ca naiba!”. v v v Întreținerea acestui tip de relație cu… fosta se întâlnește mai des la bărbați. Psihologii susțin că femeile nu cochetează cu așa ceva pentru că, de regulă, ele se implică foarte mult din punct de vedere emoțional într-o relație, iar atunci când ea se încheie, își doresc să uite amintirile negative, prin ruperea oricărei legături cu fostul partener. Există însă și femei care reînnoadă comunicarea cu fostul soț, dar numai dacă sunt nefericite în noul mariaj, puntea cu fostul fiind doar o plasă de siguranță. Așadar, menținerea oricărei legături cu fosta soție a fost și va rămâne probabil pentru totdeauna un semnal de alarmă pentru soție. Femeilor care se află în asemenea situații, psihologii nu le recomandă, în niciun caz, să intre în panică. Dimpotrivă, soluția ar putea fi o discuție pe un ton calm cu soțul, pentru că numai astfel pot afla cât mai multe detalii. Procedând astfel, cresc șansele ca el să-și dea seama că nu poate continua așa, dacă într-adevăr dorește să-și păstreze căsnicia. Și, nu uitați, stimată doamnă Liana, că neajutorarea este, într-adevăr, pretextul ideal pentru ca foștii să se vadă. Procedând cu tact, însă, lucrurile se pot lămuri destul de ușor. La urma-urmei, orice persoană are un trecut, important e să nu se trezească trăind în umbra lui după ce și-a refăcut viața.