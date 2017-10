Fosta consoartă, întreţinută pe viaţă după divorţ? Cu ce sumă?

Fosta consoartă, întreținută pe viață după divorț? Cu ce sumă?

De regulă, după divorț, soții nu-și mai datorează susținere materială, însă există situații când fosta consoartă are acest drept. Valoarea pensiei de întreținere nu poate depăși un sfert din venitul net, iar obligația de întreținere încetează în caz de recăsătorire.Atâta timp cât, în nenumărate cazuri de divorț, există părinți care plătesc cu mare greutate pensia alimentară cuvenită copiilor, vă imaginați ce se întâmplă când vine vorba să-și mai întrețină și fosta consoartă, și încă pe viață? „De unde au mai scos-o și pe asta? Au ajuns legile astea ca niște afaceri pentru femeile care nu muncesc, dar li se dau mai mulți bani pe mână dacă divorțează, decât dacă stau lângă bărbații lor! Am avut divorțuri în familie, dar nu s-a auzit așa ceva. Și e vorba de divorțuri în instanță, nu la notar!” – este dilema lui Grigore A., care susține că soția lui, care are o problemă la o mână, însă una „ușoară, se descurcă fără ajutor, oameni ca ea sapă șanțuri!”, îi cere să renunțe la ideea divorțului, dacă nu vrea să muncească toată viața pentru ea și copilul lor: „Ce lege mă obligă să întrețin fosta soție după ce noi am fost la cuțite atâția ani? Nu e destul că o să-i dau copilului o pensie frumoasă, cât să trăiască patru oameni, nu doi? Dacă nu câștigam atâția bani, mă mai șantaja cu divorțul? Munca mea să fie exploatată de o femeie care n-a muncit niciodată și își crește copilul cu bonă? Adică, își trage femeia asigurare de viață!”.Cine poate fi întreținutÎntr-adevăr, numărul divorțurilor este destul de mare, însă nu toate cuplurile sunt obligate să aibă grijă unul de celălalt din punct de vedere financiar după despărțire – ne-a spus avocatul Aurel Glăvan. Această obligație de întreținere intervine numai dacă se poate demonstra în instanță, cu probe certe, că fosta soție se află în nevoie din cauza unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei. O altă situație în care fosta soție poate beneficia de indemnizație de întreținere este și aceea când incapacitatea se ivește în decurs de un an de la divorț, însă numai dacă problemele sunt cauzate de o împrejurare în legătură cu căsătoria.Valoarea întrețineriiDe precizat că valoarea pensiei de întreținere nu poate depăși un sfert din venitul net al celui obligat la plată. Pe de altă parte, avocatul precizează că dacă în urma că-sătoriei a rezultat și un copil care, la rândul lui, va trebui să primească pensie alimentară, indemnizația de întreținere a fostei soții, împreună cu întreținerea datorată copiilor, nu trebuie să depășească jumătate din venitul net al celui obligat la plată.Plata, pe viață sau până la recăsătorireDacă beneficiarul indemnizației de întreținere nu se recăsătorește, el va fi sprijinit financiar toată viața de fostul soț. Însă, dacă își reface viața cu acte, de la acel moment, obligația de întreținere încetează. „Legea lămurește lucrurile, pensia de întreținere este un drept al femeii divorțate aflate la nevoie, pe viață sau nu, dar în niciun caz nu trebuie privită ca o asigurare de viață” - ne-a spus avocatul, care a ținut să mai precizeze că dacă divorțul este pronunțat din culpă exclusivă a unuia dintre soți, fosta soție nu beneficiază de indemnizație decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei.Indemnizație și pentru soțPe de altă parte, nu numai femeia are dreptul la această indemnizație. Legea prevede că drepturile menționate anterior se cuvin și fostului soț (situație în care fosta soție va trebui să suporte in-demnizația soțului). Numai că soția care a solicitat divorțul din culpa exclusivă a soțului, pentru fapte grave împotriva acesteia și a copiilor lor, nu va datora niciun fel de întreținere fostului soț.Prestație compensatorieLegiuitorul a luat în calcul toate situațiile posibile care duc la divorț. Astfel, dacă acesta se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de o prestație care să compenseze, atât cât se poate, un dezechilibru semnificativ pe care divorțul l-ar determina în condițiile de viață ale celui care o solicită. Prestația compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani și nu poate fi cumulată cu indemnizația sau pensia de întreținere.