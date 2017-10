Fondul de rulment, acelaşi pentru toţi?

Fondul de rulment, același pentru toți?

„Fondul de rul-ment nu este o sumă fixă, prin lege, pe care toate asociațiile trebuie s-o aibă? Întreb asta, pentru că din discuții pe la alte blocuri, am ob-servat niște dife-rențe foarte mari pe linie de fond rulment. Cu stimă, Ana Ion”.v v vPotrivit legisla-ției privind funcționarea asocia-țiilor de proprietari, valoarea fondului de rulment trebuie să fie egală cu suma corespunzătoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic. De asemenea, fiecare proprietar ar trebui să beneficieze de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente, după cum s-a stabilit de adunarea generală a asociației. Totul, din cauză că acesta este și scopul constituirii fondului de rulment, respectiv acoperirea facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare. De ce apar diferențe mari. Cât privește diferențele la care se face referire, acestea se datorează faptului că și valoarea cheltuielilor lunare diferă de la un bloc la altul.Important! Fondul de rulment deja încasat se restituie numai la schimbarea domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinței locuinței nu se stipulează altfel, urmând ca viitorul proprietar, membru sau nu al asociației, să achite fondul de rulment corespunzător cheltuielilor aferente lui. De asemenea, fondul de rulment care aparține unui proprietar nu poate fi folosit pentru alt proprietar în scopul plății unor facturi decât cu acordul acestuia.