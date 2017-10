„Fiul meu se iubeşte cu o gonflabilă!“

„Fiul meu se iubește cu o gonflabilă!“

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 20 la sută dintre adolescenții lumii au tulburări de sănătate mintală, cele mai frecvente fiind depresia sau anxietatea.Se spune că oamenii trebuie să aibă libertatea de a-și alege orientarea sexuală. Dar oare la ce vârstă un om are atâta determinare de sine încât să ia o decizie responsabilă pentru viața sa? Este întrebarea la care mama unui adolescent de 17 ani caută cu disperare un răspuns, după ce a descoperit că „iubita” fiului său este o păpușă gonflabilă.De teamă că n-ar putea găsi un tată mai bun decât cel natural pentru fiul său, pe care l-a născut în urma unor îndelungate tratamente, mama adolescentului a tras cu dinții cât a putut de căsnicia ei. A suportat jigniri, agresiuni fizice, de care fiul său nu avea cum să fie străin. Probabil că și din cauza atmosferei tensionate din familie, dar și a divorțului cu scântei dintre părinți, băiatul a devenit un introvertit, fără prieteni. Practic, s-a refugiat în studiu: „De când venea de la școală și până se culca, el tot cu cărțile în față era. Iar notele mari arătau că el chiar învăța. Practic, nu l-am controlat niciodată să văd ce face. Poate și de aceea, atunci când l-am găsit făcând clar sex cu nenorocita aia de gonflabilă, vă spun sincer, am făcut preinfarct, iar scena aia mă urmărește tot timpul. Nu l-am certat, doar că i-am ars iubita. Mi-e milă de el, a suferit după taică-su, acum suferă și din cauza mea. Am încercat să-l duc la psiholog, dar îi e teamă să nu se audă. Trebuie să-l ajut, dar nu știu cum! S-a închis în el și mai tare!”.v v vSe știe că tot ceea ce produce plăcere sexuală este inclus în categoria obiectelor sexuale, iar magazinele care comercializează asemenea articole sunt peste tot. Psihologul Alina Pandrea ne-a explicat că există multe persoane care nu doar că se mulțumesc cu păpuși gonflabile sau alte obiecte din această categorie, ci chiar le preferă relațiilor sexuale normale. De mare ajutor în încercarea sau chiar continuarea acestor experiențe le sunt și textele, și fotografiile cu asemenea conotații care se răspândesc peste tot (nu neapărat pe internet), astfel încât ajung să influențeze orientarea sexuală a cuiva. „Din cauza acestui gen de literatură, există mulți părinți care au copii homosexuali sau cu încli-nații sexuale ciudate fără să știe acest lucru. Cititoarea dumnea-voastră ar trebui să se considere cel puțin favorizată pentru că a reușit să afle frământările intime ale fiului său destul de devreme, ca să-l poată ajuta!” - ne-a mai spus psihologul, care a dorit să atragă atenția că plăcerea este oarbă și se hrănește din orice, deci înainte de a judeca pe cineva, ar fi mai bine să aflăm ce a favorizat asemenea deviații, pentru ca apoi să-l ajutăm.Traumele familiale, decisiveActele de violență din familie, de umilire etc, dar și sărăcia, favori-zează tulburările mintale juvenile. Datorită lor, aproximativ 20 la sută dintre adolescenții lumii au astfel de probleme, cele mai frecvente fiind depresia sau anxietatea. Pentru stoparea fenomenului, psihologul accentuează rolul școlii și al comunităților în susținerea psihologică a tinerilor în sensul depistării precoce a simptomelor unor asemenea tulburări: „Din explicațiile mamei, e clar că adolescentul în discuție nu este un mic golănaș, care încearcă senzații tari. El este anxios, fără prieteni, izolat” - ne-a mai spus psihologul, potrivit căruia tulburările sexuale la vârsta adolescenței creează multe probleme, precum scăderea stimei de sine, apariția depresiei, a tulburărilor de adaptare, cu efecte și asupra viitorului adult. De aceea este bine să se apeleze la sfaturile unui psiholog, fără ca acest lucru să fie știut de cineva. Depinde numai și numai de el dacă vreasă-și mărturisească frământările unui specialist și bine ar fi s-o facă.