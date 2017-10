Filmele porno înlocuiesc educaţia sexuală?

Filmele porno înlocuiesc educația sexuală?

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nu spunem o noutate, studiile arată că tot mai mulți copii învață despre sex uitându-se în materiale pornografice, pe care le pot găsi peste tot, dar și de la televizor. C. Constantina este de părere că totul pornește de la faptul că lipsesc lecțiile de educație sexuală din școli. Mai mult, nici familiile nu par foarte preocupate de inițierea copiilor într-o chestiune atât de sensibilă și extrem de importantă, având în vedere că vârsta medie la care un copil se uită prima oară la un film porno este de 11 ani, cel puțin asta arată studiile. Ca să nu mai vorbim că au fost cazuri în care fetițe de această vârstă au devenit mame.Cititoarea noastră este de părere că, scăpați de sub control, copiii cred că pornografia rămâne principalul lor educator: „Personal sunt în grevă de televizor, nu mai suport mizeriile care se dau aproape peste tot. Dacă ar fi după mine, i-aș obliga pe cei care fac filme porno și pe cei care le programează pe televizor, nu contează ora, să le întrețină material pe mămicile minore și pe bebelușii acestora, pentru că toată educația sexuală a generației de azi e făcută de televizor. Parcă e o molimă de sexualitate, am văzut multe în viața mea, dar atâta mizerie nu mi-am imaginat niciodată. Problema e că o să ajungem să vedem copiii ăștia împreunându-se în stradă ca niște animale. Pardon, și animalele au niște legi pe care le respectă, omul nu mai respectă nimic, trebuie făcut ceva, altfel o să avem din ce în ce mai mulți copii cu copii”. Termeni pozitiviTot cu referire la faptul că mulți copii de vârste fragede, ca să nu mai vorbim de tineri, învață tot felul de lucruri despre sex din filmele XXX, Miruna Despa este de părere că atât părinții, cât și diriginții (măcar!) trebuie să le… predea lecții de acest fel copiilor în termeni pozitivi: „Copiilor li se spune, dacă li se spune, ce nu au voie să facă, dar ei au nevoie de informație mai explicită, în termeni pozitivi. Altfel, li se stârnește și mai mult curiozitatea și aleargă către sursele necenzurate”.