Semnale

„Fifty-fifty cu o străină n-o să fac în veci!“

Pentru că mama sa a lăsat, prin testament autentic, toată averea unei „străine”, susține că va merge și la CEDO dacă nu va reușisă recupereze integral averea părinților, nefiind dispus să cedeze „nici măcar un ac din moștenire”.„Eu am fost singur la părinți și, cu toate astea, pe mama am simțit-o rece mereu, în schimb tata m-a iubit orbește - și-a început povestea Codrin Mindra (28 ani). Când era vorba de mine, tăia și spânzura prin casă. E posibil ca din cauza asta mama să fi prins ură pe mine, dar n-avea loc de întors. După ce a murit tata (eu aveam 17 ani), mama a dat din ea toată ura pe care a strâns-o din cauză că a fost mereu pe locul doi, e o fire bolnavă de orgoliu, tata îi reproșa mereu asta. Aș putea să scriu o carte din tot ce mi-a făcut, sunt multe lucruri urâte, dar… despre morți, numai de bine! Problema pentru care am nevoie de ajutorul dumneavoastră e că mama a murit acum cinci luni, eu sunt singurul moș-tenitor, dar nu pot să fac succesiunea din cauză că mama a lăsat prin testament toată averea unei fete străi-ne, care a avut grijă de ea în ultimii ani, cât a fost bolnavă, pe mine nici în vizită nu mă primea. Nu v-am spus că pe la 21 de ani, pur și simplu mi-a scos bagajele la ușă pe motiv că ea un trântor și un fumător în casă nu mai suportă. Fata asta, care s-a trezit stăpână pe toate bunurile (și sunt destule), mi-a zis că ultima dorință a mamei a fost să se respecte acest testament, pe care mi l-a arătat, dar nu vrea să-mi dea o copie. Eu i-am spus că fifty-fifty cu o străină n-o să fac în veci! Ea tot spune că mama o să se răsucească în mormânt dacă nu-i respect dorința”.Tânărul, ca unic moștenitor, întreabă cum poate recupera integral averea părinților și dacă există în România un registru al testamentelor?Testamentul are limiteDacă intenționați să faceți un testament sau o donație în favoarea unei persoane cu care nu aveți o relație de rudenie (sau este o rudă mai îndepărtată), dorind în acest mod ca bunurile dumneavoastră să nu rămână moștenire rudelor apropiate, trebuie să știți din start care sunt condițiile și limitele în care puteți face acest lucru. Totul, din cauză că există o rezervă la care au dreptul moștenitorii rezervatari, stabilită de lege, al cărei cuantum diferă în funcție de categoriile de moștenitori.Moștenirea nu se transferă din oficiuAtenție, însă, domnule Codrin Mindra, pentru că, potrivit explicațiilor consilierului juridic Carmen Gigică, dacă nu veți ataca tes-tamentul în justiție, actul mamei dumneavoastră își va produce efectele. De asemenea, nu trebuie să vă amăgiți cu ideea că veți recupera toată averea părinților, întrucât… străina preferată de mama dumneavoastră nu-și va pierde calitatea de moștenitoare, în schimb, va primi o cotă parte mai mică, după cum va stabili instanța de judecată.Potrivit legii, dacă defunctul are un singur descendent, rezerva acestuia este de jumătate din moștenire. Așadar, ca să vă cităm, veți fi obligat să faceți… fifty-fifty cu o străină.Testamentele autentice - arhivate electronicDacă testamentul lăsat de mama dumneavoastră este unul autentic, e bine să știți că în România există un Registru Național de Evidență a Testamentelor Autentice, ținut în formă electronică de către Uniunea Națională a Notarilor Publici.