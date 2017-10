Ficatul se regenerează, dar nu profitaţi de asta!

Medicul de gardă

Ficatul se regenerează, dar nu profitați de asta!

„Sunt cititoare a ziarului Cuget Liber de mulți ani și aș avea mare nevoie de ajutorul dumneavoastră și mă bazez pe această rubrică. Am 46 de ani, iar prin august 2011, am făcut hepatită A. Toți m-au liniștit că e boala mâinilor murdare, trece cu regim, să nu-mi fac griji. Plus că nu beau alcool deloc, nu fumez, doar câte o cafeluță pe zi, și aia slabă… Totuși, de la un timp simt că obosesc mai tare. Analize am făcut anul trecut, prin toamnă. Aș vrea să știu dacă ficatul se poate reface în orice situație și dacă hepatita A e o boală așa de simplă, cum mi s-a spus mie. Vă mulțumesc din suflet, Ana Dan”.Hepatita, cea mai întâlnităFără doar și poate, doamnă Dan, cea mai întâlnită boală a ficatului este hepatita. Și nu spunem noi asta, ci dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center. Revenind la hepatită, aceasta este o inflamație ce poate fi favorizată de excesul de medicamente pe o pe-rioadă mai lungă de timp, de infecțiile de natură virală, dar și de consumul de droguri. Este bine de reținut însă că majoritatea oamenilor se îmbolnăvesc de hepatită din cauza virusurilor.Cât privește hepatita de tip A, într-adevăr, aceasta este supranumită și„boala mâini-lor murdare”, întrucât se dezvoltă din cauza virusurilor din alimentele alte-rate sau păstrate în condiții improprii, de o igienă precară. Nu degeaba se tot spune că respectarea măcar a normelor elementare de igienă este necesară pentru a ține departe virusul hepatitei A.Semne de boalăCât privește simptomele care ne arată că ficatul este în suferință, semnul principal îl reprezintă durerile din partea dreaptă imediat sub coaste, oboseala fără motiv, dar și senzația de balonare. Oricine are asemenea stări trebuie să contacteze imediat medicul.Capacitate de regenerareCât privește capacitatea de rege-nerare, ficatul se încadrează în cate-goria celor mai rezistente organe ale corpului. Medicul precizează că ficatul poate funcționa și dacă i-a fost afectat peste jumătate din țesut. Asta nu în-seamnă însă că ficatul este indestructibil și trebuie să se profite de puterea lui de refacere. Așadar, pentru evitarea complicațiilor, se recomandă un regim alimentar și de viață echilibrat.