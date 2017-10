„Fecale umane şi tot felul de gunoaie aruncate în buricul oraşului şi nimeni nu face nimic!“

VOX POPULI

„Fecale umane și tot felul de gunoaie aruncate în buricul orașului și nimeni nu face nimic!“

Disperați că substanțele nocive degajate de gunoaiele înfierbântate de canicula prelungită sunt un real focar de infecție, locuitorii străzii Griviței cer ajutorul autorităților pentru salubrizarea zonei și amendarea celor care și-au făcut obiceiul să arunce aici toate resturile, inclusiv „fecale umane”. Probabil că nu există constănțean care să nu fi auzit de strada Griviței! Situată în… buricul Constanței, este una dintre cele mai bine cotate zone, însă acest atu nu o împiedică să arate ca o anexă a unei veritabile rampe de gunoi, care agresează până și privirile celor mai indiferenți cetățeni, ca să nu mai vorbim de coșmarul celor care sunt obligați să suporte permanent acest tablou deplorabil. Disperați că apelurile lor la diverse autorități nu au schimbat cu nimic situația, oamenii s-au gândit să ne contacteze, în speranța „că așa vom fi băgați în seamă!”. l „Pe strada Griviței nr. 27, înainte era sediul unei firme, apoi cineva a cumpărat terenul, a demolat clădirea și astă iarnă a scos locul la vânzare. Necazul nostru este că, de atunci, locul, în suprafață de 1170 metri pătrați, s-a transformat în rampă de gunoi pentru anumiți cetățeni din zonă, care aruncă aici, fără nici un pic de jenă, tot ce le prisosește. Mai mult, terenul a devenit WC public, unde mai sunt aruncate și fecale umane. Sunt chestii de Evul Mediu care nu se întâmplă numai la marginea orașului - unde știm foarte bine că alți munți de gunoaie cresc tot din cauza unor nesimțiți, că altfel nu pot fi numiți - ci într-o zonă ultracentrală, în apropierea celei mai reprezentative piețe a acestui oraș, unde traficul clienților este extraordinar de mare. Și, cu toate astea, nimeni nu pare deranjat de această bubă neagră!” - ne-a spus unul dintre locuitorii din zonă, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, „de frică”. l „Am vorbit și cu proprietarul, dar ce să facă omul, a schimbat două rânduri de gard: unul din plăci și al doilea din sârmă, dar amândouă i-au fost furate. Cică legea spune că tot el e obligat să-și păzească proprietatea. Dar poliția pentru ce e plătită, nu trebuie să ne protejeze de toți nesimțiții din țara asta? Oamenii cinstiți ce să păzească mai întâi, că-i fură și pe ei cu totul pe stradă! Ca în junglă, nu alta! Vă vine să credeți că așa ceva se întâmplă chiar în centrul orașului?” - ne-a spus un alt cetățean din zonă. l „Chiar eu am prins țiganul când fura gardul - l-am prins furând și la mine în curte, l-am prins cu mâna mea, am chemat poliția, iar a doua zi era liber! Și, culmea, tot el m-a amenințat! Păi în condițiile astea, mai am eu curajul să-mi dau numele? Am fost și pe Ecaterina Varga, la primărie, la camera 4, să reclam dezastrul cu gunoaiele și mi-au zis că, dacă nu las scris, ei nu verifică nimic. Le-am spus că îmi este frică de respectivii, că știu ei prea bine la cine mă refer, dar credeți că a călcat cineva acolo măcar din curiozitate? Ce era așa de complicat să vină un inspector la fața locului și să se convingă că nu mint? Ar fi văzut fără pic de efort că aici e tot gunoiul din lumea asta, e și o gheretă în curte, plină și aia de mizerii. Unii mai ascund sacii după bălăriile cât casa, dar mirosurile îngrozitoare nu le pot ascunde nicăieri! Chiar așa, în orașul ăsta fiecare face absolut ce vrea și nimeni nu-l ia la întrebări?” - ne-a spus, la fel de iritat, un alt locuitor din zonă. Cetățenii din acest perimetru al orașului sunt convinși că, dacă instituțiile abilitate ar fi dovedit un minim interes pentru identificarea și, apoi, sancționarea cu amenzi usturătoare a celor care depozitează, de luni de zile, gunoaiele pe terenul respectiv - dar și în multe alte locuri din oraș, nu ar mai fi fost obligați să respire un aer tot mai nociv și periculos pentru sănătate, mai ales pe o vreme caniculară prelungită. „Răspunderea este a proprietarului!” Nefiind vorba despre un teren proprietate publică, de la Corpul de Control al Primăriei municipiului Constanța am aflat că obligația igienizării terenului aparține în totalitate proprietarului. Ceea ce înseamnă că, potrivit legii, el poate fi somat de inspectorii primăriei să se ocupe de salubrizarea proprietății sale și, mai mult, să asigure paza acesteia în situația în care lucrurile îi scapă de sub control. v v v Dumneavoastră, dragi cititori, aveți cunoștință ca vreunul din nenumăratele terenuri scoase la vânzare în acest oraș să fie păzite, astfel încât ele să nu devină… magnet pentru gunoaie? Considerați că poliția este depășită de astfel de situații sau pare mai degrabă indiferentă?