Febra bebeluşului, mereu un semnal de alarmă? (1)

Febra bebelușului, mereu un semnal de alarmă? (1)

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„De când am rămas singură cu bebelușul meu, în vârstă de două luni, sunt disperată. Tot timpul am impresia că face febră. Este febra bebelușului mereu un semnal de alarmă, cum spun medicii? Din ce cauză fac sugarii așa ușor febră și cum dăm primul ajutor?” (Silvia Poenaru).v v vChiar dacă febra este destul de frecventă la sugari, din cauză că reacția lor la orice tip de infecție se manifestă printr-o creștere bruscă a temperaturii, dr. Anca Sima, medic specialist pediatru, precizează că în primele luni de viață, febra continuă să rămână un semnal de alarmă, având în vedere că sistemul imunitar al sugarului nu este capabil să lupte eficient contra infecțiilor.Când se poate vorbi efectiv de febră? Peste 38 de grade se instalează cu adevărat febra, însă părinții trebuie să știe cum să măsoare corect temperatura sugarului în astfel de situații, pentru a începe tratamentul înainte de sosirea medicului.Cât privește temperatura normală la sugari, aceasta este de 37 – 37,5°C, ideal fiind să se măsoare cu un termometru medical, pe cale rectală sau cu un termometru auricular. Din cauză că temperatura normală oscilează de la un sugar la altul, părinții trebuie să știe care este temperatura normală a copilului. Pentru asta, va trebui s-o măsoare de câteva ori când copilul nu dă niciun semn de boală.Este bine să știți că febra la sugari poate avea multe cauze, despre care vom scrie în ediția viitoare a ziarului nostru.