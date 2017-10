Incredibil cum poate să gândească o mamă!

„Fata mea e cu capu’!“

Convinsă că, dacă va rămâne stângaci pe viață, copilul său va ajunge un retardat, o tânără mamă i-a pus micuțului mâna stângă în ghips, pentru a-l forța să scrie cu dreapta. Nu a reușit să-i modifice deprinderile, în schimb și-a adus la disperare atât copilul, cât și familia. Probabil că femeia nu știe că circa 500 milioane de oameni de pe glob sunt stângaci și nici că un copil stângaci este absolut normal, iar gradul lui de inteligență nu este cu nimic mai prejos decât al unui copil dreptaci, retardarea mintală, ca și marile performanțe intelectuale neavând nicio legătură cu acest lucru. Atât de afectată este de situație, încât „doamna Mara”, după cum ni s-a prezentat, ne-a spus: „Vă rog din suflet să mă scuzați că nu pot să-mi dau tot numele, știu că nu e politicos, dar sunt mamă și nu mă lasă inima să-i fac rău chiar fetei mele. Totuși, ceea ce vreau este ca ea - și alții ca ea, probabil mai există, nu știu! - să înțeleagă că un copil, indiferent dacă e sau nu deștept, măcar părinții și familia lui au obliga-ția să se poarte cu el frumos și calm”. Femeia ne-a povestit că, de când s-a născut nepoțelul ei, trăiește a doua tinerețe. Sau, mai bine zis, a trăit o asemenea perioadă până în momentul în care fiica sa a conștientizat că micuțul este stângaci: „Parcă a căzut casa pe ea, nu alta, când a văzut că băiețelul apuca jucăriile cu stânga! Un timp am crezut că glumește, dar după aia mi-am dat seama că nu e glumă. Spune că a citit ea nu știu unde că dacă stângacii nu sunt ajutați să se facă dreptaci, o să ajungă niște retardați. Este adevărat că nepoțelul meu e cam timid și lasă impresia că are probleme cu capul, dar învață foarte bine, iar învățătoarea ne-a spus că e mult mai inteligent decât alți colegi de-ai lui care scriu cu dreapta. Starea asta, sigur, a căpătat-o din cauza fiicei mele, care îl obligă să scrie cu dreapta. A ajuns până acolo încât i-a legat mâna stângă la spate, îl ținea așa și îl obliga să scrie cu dreapta. Văzând că nu reușește, a făcut rost de ghips și i-a pus ea mâna băiatului în ghips, să mori, nu alta! Sărăcuțul, de frica ei, tot încearcă, dar nu iese nimic bun, iar maică-sa din încăpățânat nu-l scoate. Dacă o ține tot așa, o să înnebunim cu copil cu tot. Dacă nu era fata mea, o dădeam pe mâna legii, dar nu mă îndur. M-am gândit că dumneavoastră, prin acest articol, știți cum s-o aduceți cu picioarele pe pământ, pentru că sigur fata mea e cu capu’! Vă mulțumesc din inimă și scuzați deranjul!”. S-ar părea că nu e un caz singular Am întrebat-o pe Speranța Băcana, psiholog și specialist în probleme de educația copilului, dacă stângacii pot fi considerate persoane bolnave, care ar avea nevoie de tratament și nu a părut foarte surprinsă de întrebare. Asta, pentru că a auzit, și nu rar, că părinții, bunicii sau chiar învățătorii unor copii stângaci au încercat, prin tot felul de metode, majoritatea agresive, să dezvețe copiii de obiceiul de a folosi cu pre-ponderență mâna stângă. Atrage atenția tuturor celor care procedează astfel că, dacă nu vor accepta situația, care nu e deloc gravă sau delicată, vor avea un copil traumatizat, neîndemânatic și cu probleme de adaptare. Mai mult, niciun specialist nu susține că a fi stângaci este egal cu a fi bolnav, handicapat sau retardat, deci nici vorbă că ar necesita vreun tip de tratament. Psihologul ne-a explicat că, la stângaci, emisfera cerebrală stângă controlează partea dreaptă a corpului, iar emisfera dreaptă - partea stângă. Mai simplu, stângacii sunt coordonați predominant de emisfera dreaptă - cea responsabilă cu orientarea în spațiu, creativitatea, gradul de imaginație, iar dreptacii de emisfera stângă - responsabilă cu funcțiile verbale, analitica, logica. „Este posibil ca mama băiețelului să fi citit astfel de lucruri și să nu le fi înțeles, altfel nu-mi explic reacția ei incorectă și nepermisă” - ne-a mai spus psihologul, care precizează că un copil stângaci este un om absolut normal, iar inteligența sau retardarea nu au nicio legătură cu acest lucru. De aceea, recomandă tuturor părinților care au astfel de copii să nu încerce să-i oblige să folosească mâna dreaptă ci, pur și simplu, să-i lase așa cum sunt. Dacă se vor încăpățâna să schimbe situația, vor avea un copil care va scrie încet, urât, situație care îi va afecta și rezultatele școlare. Este posibil, totuși, ca la copilul stângaci să apară probleme de însușire greșită a scrisului, însă este vorba despre cazuri foarte rare și care, cu răbdare, tact și multe exerciții, pot fi corectate. Așadar, concluzia e simplă: nu traumatizați copilul și lăsați-l să fie stângaci, pentru că nu e nimic anormal în asta, dimpotrivă, ar putea fi un atu! Chiar studiile de spe-cialitate au demonstrat că stângacii au o imaginație mai bogată și găsesc soluții inedite la diverse probleme, comparativ cu dreptacii, care sunt analitici și calculați. „Există o listă lungă cu personalități stângace, printre care permiteți-mi să-i numesc doar pe Pablo Picasso, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Julia Roberts, Pele, Maradona etc.” – a conchis psiho-logul, în speranța că tânăra mamă va renunța să-și mai terorizeze copilul, măcar din teama de a nu ajunge pe mâna autorităților.