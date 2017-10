"Fals, şmecherii" cu butelii de aragaz?

"Fals, șmecherii" cu butelii de aragaz?

Oricând se poate întâmpla o nenorocire din cauza „inconștienților“ care fac tot felul de „șmecherii“ cu buteliile de aragaz sau nu respectă regulile de transport. Pornind de la acest risc, și cei care cumpără butelii „pe jumătate goale“, în afara suspiciunilor de fals, ajung să se teamă pentru viața lor.De-a lungul timpului, din cauza buteliilor de aragaz cu probleme, manevrate necorespunzător etc., mulți oameni au suferit arsuri gra-ve, casele le-au fost distruse, dar, cel mai rău, s-au înregistrat pierderi de vieți omenești. Pentru evitarea unor asemenea nenorociri, când la mijloc se află o butelie de aragaz, oamenii responsabili sunt atenți la orice detaliu. De exemplu, Eduard Cojanu, din Constanța, a consi-derat foarte necesar să atragă public atenția asupra unei situații pe care o consideră de netolerat: „Bunicii mei au o grădină în localitatea Potârnichea, comuna Topraisar. Cei care aduc butelii cu gaz la distribuitorii de butelii din sat (cele trei-patru familii care au în curte stand cu butelii) le aduc pe jumătate goale. Prin sondaj de butelii acest lucru se poate verifica. În duminica Floriilor am adus o butelie de la Constanța plină și am fost tot în ziua respectivă să o schimbăm pe o alta. Când am ajuns în curte și le-am comparat, diferența a fost clară. Mai mult, într-o altă zi, am văzut mașina cu butelii oprindu-se pe câmpul din apropierea localității și cum șoferii și oamenii din ma-șină făceau operațiuni destul de dubioase, ce păreau că goleau din buteliile pline în alte butelii goale, mi s-a părut extrem de periculos, nu e vorba doar de fals aici! Aveau și un scotch special sau plasă din aceea care se pune peste robinet ca să pară sigilat. Vă rog luați în considerare această reclamație! Sunt persoane în vârstă în sat care au nevoie de butelie, au pensii mici, un schimb de butelie este scump, dar să mai și primească jumătate e de-a dreptul revoltător! Plus că e și foarte periculos când se umblă la o butelie încărcată! Vă mulțumesc anticipat!”Primăria Topraisar se va implicaViceprimarul comunei Topraisar, Aurelia Bălănescu, ne-a confirmat că majoritatea localnicilor din satul Potârnicea sunt vârstnici, care trăiesc din pensii și munca pe lângă gospodărie, cum este la țară, localitatea numărând circa o sută de familii. Cât privește problema buteliilor comercializate sub gramajul standard ne-a spus că nu deține această informație, dar se va implica la modul cel mai serios pentru lămurirea lucrurilor: „Ar fi bine ca pentru orice nemulțumire să se adreseze direct primăriei noastre, pentru a acționa cât mai repede posibil. Sunt oamenii noștri și trebuie să-i ajutăm. O să luăm legătura și cu Poliția, să vedem exact cine este distribuitorul și ce se poate face pentru a rezolva situația, dacă aceasta se confirmă”.OPC s-ar putea autosesizaDionisie Culețu, comisar-șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, ne-a spus că instituția se poate autosesiza și în urma unui articol apărut în presă, dar în astfel de situații dispare obligația de a expedia un răspuns în scris. Pentru ca rezultatul verificărilor să fie adus la cunoștința consumatorilor nemulțumiți de un anumit serviciu, ideal ar fi ca reclamația să fie adresată și OPC.Cum se depune reclamațiaConsumatorilor care își consideră drepturile încălcate li se recomandă să sesizeze OPC Constanța prin formulări scrise, însoțite de documentele doveditoare, fie direct la sediul instituției din strada Poporului nr. 121 bis Constanța, fie la numărul de fax 0241/631.528, fie prin Email: constanta@opc.ro.Având în vedere marele pericol pe care îl prezintă o butelie cu probleme, consumatorilor li se recomandă să nu le cumpere dacă sunt ruginite sau deformate, să le încarce numai de la operatori autorizați și sub nicio formă să nu transfere gazul dintr-o butelie în altă butelie sau în alți recipienți. Să nu achiziționeze butelii pe suprafața cărora nu sunt înscrise date referitoare la expirarea verificării ISCIR și să controleze ca aceste date să nu fie depășite (o butelie se verifică la maximum cinci ani). În plus, să le fie foarte clar că este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, a regulatorului de presiune, a tubului de cauciuc și a aparatului consumator și că se folosesc doar apă și detergent, iar transportul lor se face numai în poziție verticală. Și nu în ultimul rând, pe motiv că este mai ieftin, să nu umple buteliile de aragaz la stațiile GPL auto, întrucât există pericol de explozie. Nerespectarea acestor reguli a cauzat, din păcate, nenumărate incidente, accidente sau chiar tragedii, de aceea cu butelia de aragaz trebuie umblat mai atent decât chiar și cu un bibelou.