Cum își fac treaba unii agenți de pază

Făcută de râs de un bodyguard, din cauza unui măr

Nu rare sunt scandalurile din marile magazine provocate din cauza nemulțumirilor clienților față de felul cum înțeleg să-și facă meseria unii agenți de pază.Chiar dacă nimeni nu contestă necesitatea acestei meserii, ceea ce li se reproșează unora dintre „prestatorii” în domeniu este modul primitiv, agresiv, în care înțeleg să gestioneze situațiile care, în ochii lor, sunt cel puțin dubioase. Cei care le cad în plasă consideră că astfel de persoane nu prea știu cum stă treaba cu prezumția de nevinovăție, preferând scandalul, în loc să lămurească civilizat lucrurile. Asupra unei asemenea situații, deloc singulare, a dorit să atragă atenția și cititoarea noastră, Simona Stan: „Am fost tratată de domnul de la pază cu un dispreț fantastic, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva în viața mea!”.„De ce nu m-au atenționat pe raion?“Femeia își asumă, din capul locului, că a intrat într-un hipermarket în timp ce mânca un măr, însă nu s-a gândit nicio clipă că trebuia să ceară ștampilarea unui fruct aproape consumat, cu atât mai mult cu cât magazinul are camere de luat vederi. Mai mult, nu și-a imaginat că în aceste condiții, cineva o să-și permită s-o acuze că a furat mărul din magazin, după care l-a mâncat rapid, „ca o hoață”, ca să i se șteargă urma: „Mă simt foarte datoare să fac public coșmarul prin care am trecut. Ar trebui să știe lumea, suntem clienți și se produc abuzuri foarte mari la adresa noastră, lucru care mi se pare impardonabil. Recunosc, am intrat în magazin în timp ce mâncam un măr. Dar de ce nu am fost atenționată pe raion, ca să se lămurească lucrurile imediat și am fost lăsată să-mi fac cumpărăturile? E clar ca lumina zilei, au preferat să nu intervină, pentru ca la finalul vânzărilor să mă acosteze ca pe o hoață notorie”. Apoi, femeia ne-a povestit, teribil de indignată, că după ce și-a pus marfa în sacoșe, a venit un agent de pază și, fără să-i spună de ce, i-a spus pe un ton ferm să-l urmeze într-o cameră, fără să menționeze și motivul. A rugat să i se permită măcar un martor la discuție, dar a fost refuzată: „Pur și simplu am fost obligată de cel de la pază, care nici măcar ecuson nu avea, să intru într-o încăpere. Abia acolo mi-a spus că am fost văzută de angajații de la legume-fructe că am furat un măr din galantar și l-am mâncat. Mi-a cerut să achit 150 de lei drept pagubă că am furat un măr.Corect era să verifice întâi camereleDupă discuții foarte lungi, văzând că scandalul ia amploare, iar argumentele ei nu au nicio valoare în ochii agentului de pază, femeia a cerut să i se dovedească acest lucru, implorând să aibă o discuție cu ma-nagerul magazinului, pentru a se verifica imaginile surprinse de camerele de luat vederi. Dacă inițial i s-a refuzat cu vehemență acest lucru, agen-tul neavând niciun dubiu asupra situației, abia atunci când femeia a avertizat că nu părăsește unitatea fără să aibă o discuție cu managerul, a apărut și reprezentantul magazinului, care a dispus verificarea imaginilor înregistrate de camere. „După ce au verificat filmarea video, au venit spășiți la mine, iar doamna manager și-a cerut iertare pentru ceea ce nu dânsa făcuse. La final, vădit jenată de situație, doamna a vrut să-mi ofere un cadou, dar am refuzat. Nu vreau să fac nimănui rău, dar poate că acest episod o să le dea de gândit nu doar șefilor de la pază, ci și celor ai magazinelor, care n-ar trebui să tolereze ca astfel de oameni să le știrbească imaginea. Din păcate, acel agent lucrează în continuare acolo, asta-i foarte trist și motivul pentru care am insistat să scrieți”.Contactat, managerul magazinului ne-a confirmat episodul, pe care-l regretă, menționând că serviciul de pază este externalizat. Chiar și așa, s-a angajat să aibă o discuție serioasă cu șeful firmei de pază, pentru o instruire mai atentă a personalului din subordine.