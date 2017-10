Factură umflată la întreţinere? Cui te plângi?

Factură umflată la întreținere? Cui te plângi?

Modul de calcul al costurilor de întreținere, al restanțelor și penalizărilor este o necunoscută pentru foarte mulți locatari. De regulă, oamenii plătesc, își mai exprimă nemulțumirile pe la colțuri, puțini fiind cei care fac uz de dreptul legal de a contesta facturile exagerate.În condițiile actuale, când pentru multe familii, costurile de întreținere lunare depășesc valoarea salariului pentru care muncesc o lună întreagă, nimeni nu mai pare dispus să se mulțumească doar cu o… bârfă între vecini. Din păcate, în astfel de ecuații se strecoară, mai întotdeauna, necunoașterea legislației privind funcționarea asociațiilor de proprietari, dar și a principiului de calcul. „Cel mai corect ar fi pentru toată lumea, și pentru locatari, și pentru conducerea asociației de proprietari, ca astfel de lucruri să fie lămurite la nivelul asociației, pe care eu o văd ca pe o familie lărgită. Trăim vremuri foarte grele, costurile cu căldura au devenit de-a dreptul astronomice, mai ales la Constanța, e cumplit, avem datoria morală să fim cinstiți măcar între noi. Iar dacă se întâmplă să apară vreo greșeală, omenească, până la urmă, aceasta ar trebui reparată imediat, pentru ca nimeni să nu aibă de suferit” - este de părere Aurel Mihai, care, ca președinte de asociație, ne-a spus că își face timp pentru a le explica oamenilor, de regulă la sediul casieriei unde își plătesc dările, pentru a le explica în termeni clari și cu facturile de la furnizorii de servicii în față, de unde provin costurile fiecăruia.Dreptul la contestațieDin păcate, există locatari care nu l-au văzut niciodată la față pe președin-te, nici măcar nu știu care este rolul său într-o asociație, și asta din cauza unei comunicări deficitare la nivelul asocia-ției, situație care amplifică și mai mult nemulțumirile care apar la un moment dat. „Vă rog să mă ajutați cu un răspuns, cred că mulți alți locatari se confruntă cu aceeași problemă. Am repartitoare la calorifer, am apometre, iar în noiembrie am dat drumul prea puțin la căldură. Cu toate astea, mi-a venit factura 520 lei, mi s-a spus s-o plătesc în două tranșe, dar asta nu mă încălzește. Adminis-tratorul a refuzat să-mi explice pe motiv că-și bate gura de pomană cu mine, că e greu și oricum n-o să înțeleg nimic. Nu sunt venită cu pluta sau analfabetă… Unde pot să fac reclamație, cum să plătesc fără consum atâția bani? Să merg la OPC, la tribunal, că nu mă las…” – ni s-a plâns Doina Valeriu.Plângere, la președintele asociațieiLa cea mai mică nelămurire în legătură cu valoarea costurilor de întreținere este bine să cereți explicații președintelui de bloc. Rugați-l să vă arate facturile de la furnizori și să vă explice cât de cât cum s-a făcut calculul. Ideal ar fi să știți și dumneavoastră câte ceva despre cum se calculează întreținerea (promitem să vă ajutăm și noi, într-un articol viitor, cu informații în acest sens). Dacă președintele nu v-a convins, procedura prevede să-i adresați, tot lui, de data asta în scris, o contestație, având grijă ca aceasta să fie înregistrată la biroul președintelui în termen de zece zile de la afișarea listei de plată. Aceeași lege îl obligă pe președinte să răspundă la contestație în termen de șapte zile. Dacă vă loviți de dezinteres sau pur și simplu de refuz din partea lui, nu ezitați să sesizați, tot în scris, Serviciul specializat pentru îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul Primăriei (păstrați numerele de înregistrare). După o asemenea desfășurare de forțe, cu siguranță se va face o analiză amănunțită a modului de calcul al costurilor de întreținere, iar dacă vi s-au încasat bani în plus, veți avea dreptul la o regularizare a plăților în luna următoare.