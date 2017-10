„Facem grevă la Constanţa, poate ne aude şi Bucureştiul!“

„Facem grevă la Constanța, poate ne aude și Bucureștiul!“

Asistenții maternali din județul Constanța s-au scandalizat că nu au primit o mare parte din drepturile cuvenite copiilor din iunie 2013. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, se caută soluții pentru a se achita măcar o parte din aceste restanțe.Plasarea copilului într-un centru ar trebui să fie ultima soluție, iar legislația în vigoare susține acest lucru. Tocmai de aceea există, de ani buni, sistemul de asistență maternală. Deși condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asistenții maternali nu sunt nici puține, nici ușor de îndeplinit, totuși, foarte mulți oameni care simt compa-siune față de copiii neajutorați s-au încumetat la acest drum plin de responsabilități. Din păcate, oricâtă dragoste le-ar oferi copiilor și oricâtă înțelegere ar avea față de neajunsurile din bugetul de stat, asistenții maternali constănțeni atrag atenția că, fără sprijinul necesar, nu mai pot asigura copiilor toate cele necesare. În principal, oamenii se plâng că n-au primit banii de cazarmament, cei destinați procurării hăinuțelor, rechizitelor școlare, obiectelor de igienă personală, cota-parte pentru cheltuielile cu utilitățile, de peste jumătate de an. În plus, ei susțin că nici banii pentru alimente aferenți lunii ianuarie 2014 nu i-au încasat încă.„Ne-a ajuns cuțitul la os!“Sătui de promisiuni, oamenii cred că numai o formă de protest, precum greva, i-ar putea sensibiliza pe cei răspunzători de situația în care se află de atâta vreme: „Nu e cazul să fim înțeleși greșit, noi nu ne războim cu Protecția Copilului Constanța. Aici am găsit mereu înțelegere, dar și ei au o grămadă de datorii. Dar dacă Guvernul nu dă banii prevăzuți în buget, s-a ajuns la fundul sacului, iar nouă ne-a ajuns cuțitul la os. A fost scandal mare la Direcție, am cerut și ajutorul sindicatului nostru, dar ni s-a spus că nu sunt bani, că au achitat o parte din datorii. Nici noi nu mai avem bani! Să ne spună Guvernul ce facem cu acești copii!”. „De acord că Protecția Copilului are mari datorii, dar ar trebui să se ocupe și de noi. Înainte, banii de ali-mente se dădeau până pe data de 5 a lunii în curs, e o sumă fixă, de 8,3 lei pe zi de copil. Noi n-am primit nici măcar pe ianuarie, despre februarie, ce să mai spunem?! Plus că nu ne-au dat nici cota-parte pentru utilitățile casei. La cât ne costă întreținerea pe iarnă, vă dați seama ce cheltuieli sunt. Sunt mulți asis-tenți care se ocupă de câte doi copii, plus că au cheltuieli cu familiile”.„Guvernul are bani pentru cine vrea!“„Am tot înțeles că statul n-are bani, că e criză și sunt multe probleme. Dar cum se face că, mai nou, pentru cei care au rate la bănci se fac favoruri, că doar e an electoral, iar pentru acești copii, nu se dau nici măcar amărâtele alea de contribuții. De unde să tot acoperim din buzunarele noastre? Că dacă ne permiteam, suportam noi, ne-am atașat foarte mult de acești copii, sunt ca și ai noștri. Cât să ne mai împrumutăm și, mai ales, unde, că am luat rudele la rând! Ne-am gândit să facem grevă la Constanța, poate ne aude și Bucureștiul, că altfel n-au timp de noi!” - ne-a spus, vădit iritat, un alt „părinte de profesie”.Datorii de peste 3 milioane leiDirectorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Petre Dinică, ne-a confirmat situația, explicându-ne că totul se datorează subfi-nanțării. Cu bugete mai mici de la an la an din partea statului și cu datorii rostogolite, de asemenea, de la an la an, s-a ajuns ca, într-o perioadă de șase ani, să se acumu-leze o datorie de peste 3 milioane lei către toți furnizorii, inclusiv plăți restante către asistenții maternali. Chiar și în aceste condiții, bugetul pe 2014 a fost stabilit, pe hârtie, la 29 milioane de lei, față de 32 milioane, cât a fost anul trecut.„Statul trebuie să asigure 75 la sută din costurile minime de servicii, iar diferența s-o completeze autoritățile publice locale. Noi nu avem venituri proprii și nu primim niciun leu în plus. Suntem la început de an, autoritățile locale abia și-au aprobat bugetul și sunt probleme cu încasările. Situația noastră depinde și de încasările la bugetul local. În primul rând, achităm salariile, pentru că ne obligă legea, apoi datoriile, iar parte din ele devin arierate. E clar că nu primim câți bani ar fi necesari. Am avut o întâlnire și cu sindicatul «Familia», am conchis ca până săptămâna viitoare, împreună cu Consiliul Județean, să găsim o soluție ca să achităm o parte din datorii”. Asistenții maternali din județul Constanța speră ca strigătul lor de disperare să ajungă la urechile celor răspunzători, astfel încât suferința lor și a copiilor să înceteze.