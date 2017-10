Fac legea pe domeniul public

Având drept argument că le este suficientă… gălăgia lor și nu le mai trebuie și alta de… import, mai mulți locatari (majoritatea pensionari) îi… legitimează pe copiii care se joacă în zona din spatele blocului în care locuiesc. Cei care au domiciliul în blocurile vecine sunt luați frumos de mânecă și expediați să se joace în "grădina blocului lor"! Părinții cred că astfel de situații sunt posibile din cauză că locurile de joacă pentru "copiii mai mari sunt ca și inexistente în Constanța"."Normal că stau lipiți de calculator!"Pe de altă parte, din ce în ce mai mulți părinți se plâng că nu reușesc să-i dezlipească pe cei mici de ecranul computerului, fiind atrași de tot felul de jocuri virtuale, în spații închise, în detrimentul jocurilor în aer liber. Iar atunci când se întâmplă ca micuții lor să ia… o pauză și să iasă afară, la joacă: "sunt, iată, nevoiți să înfrunte persoane mai sensibile, care nu iubesc copiii, supărate pe viață și pe tot ce este vesel, care prin felul în care se poartă îi trimit pe copii înapoi la calculator!" - cel puțin aceasta este concluzia la care a ajuns Tatiana Vâlciu, mama unui băiețel de zece ani: "Nu sunt genul de om care să se certe, dar vreau să știu dacă e normal așa ceva și cum putem să rezolvăm situația asta penibilă? Cum poți să acuzi niște copii care se joacă normal că tulbură liniștea publică? Se face larmă, ca în orice joacă de copii, dar de aici și până la tulburarea liniștii publice e cale lungă...".Care ar fi soluția?Fără doar și poate, nimeni nu are dreptul să facă legea pe domeniul public, nici să tulbure liniștea altora. Cum în astfel de cazuri nu este vorba de tulburarea liniștii publice, părinții cred că una dintre soluții ar fi implicarea tuturor locatarilor (și în mod special a celor cu copii), în igienizarea spațiilor din jurul blocurilor, dar și acceptarea ideii că, sub niciun pretext, nimeni nu poate îngrădi accesul cuiva pe domeniul public, indiferent de vârsta pe care o are!