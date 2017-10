Exasperat că nu i se repară interfonul

După o zi de stres, omul simte nevoia să se retragă în propria carapace și să trăiască bucuria, câtă este, în cercul restrâns al familiei. Dacă atunci când locuiești la casă, zăvorând poarta, ai rezolvat această problemă, în situația în care ești locatar la bloc, lucrurile sunt mai complicate. Pentru ca nici în blocuri să nu mai pătrundă toți neaveniții au fost inventate interfoanele, o facilitate extrem de apreciată, care a câștigat foarte mult teren în ultimii ani. Cu un design modern, constituind un tot unitar util și în condominiile cu multe apartamente, interfoanele sunt percepute de locatari ca o barieră în calea hoților, a aurolacilor, a persoanelor fără adăpost, a celor turmentați de alcool, a cerșetorilor și lista ar putea continua. Ele sunt compuse din panoul exterior cu unitatea electronică, blocul de alimentare și receptoarele din locuință, specialiștii garantând funcționarea lor ireproșabilă dacă se respectă regulile de folosință. „Totuși, ca orice aparat, și interfoanele, chiar dacă fac parte dintr-o clasă de vârf, se pot defecta - ne-a spus Ion Vîlcu, din Constanța, str. Soveja nr. 62. Nu asta este problema, căci pentru așa ceva există firme care se ocupă de reparația acestor minuni ale tehnicii, din punctul meu de vedere. Vă spun sincer, de când ni s-au montat interfoane la bloc, toți locatarii am avut de câștigat, iar scările arată mult mai curat, locatarii simțindu-se în siguranță. Necazul meu este, însă, că receptorul de la apartamentul meu a suferit o defecțiune în urmă cu șapte luni și întâmpin greutăți cu reparația acestuia; nu am nici suficiente informații în legătură cu garanția lucrării, dar tot ce pot să vă spun este că am mare nevoie ca interfonul să funcționeze și aș vrea să știu în ce condiții se mai poate realiza acest lucru, având în vedere că lucrarea a fost executată în anul 2004?“. Lucrarea nu se mai află în garanție De la firma SC S System, care s-a ocupat de instalarea rețelei de interfoane în blocul 10 din b-dul Al. Lăpușneanu 191 am aflat că, în mod normal, o reparație se efectuează în momentul în care există un contract de garanție, încheiat între beneficiar și executant. Or, cum lucrarea a fost finalizată în anul 2004, termenul de garanție a expirat după doi ani, lucru stipulat în contractul de garanție încheiat la vremea respectivă. Reparația - executată, dar neplătită Chiar și în aceste condiții, lucrătorii firmei respective au verificat situația reclamată de Ion Vâlcu imediat după prima solicitare, efectuând reparațiile impuse în cursul lunii aprilie a.c. „Lucrurile s-au complicat în acest caz din cauză că beneficiarul reparației, care a fost invitat la sediul firmei noastre pentru a achita contravaloarea lucrării efectuate în aprilie, nu a făcut acest lucru nici până în ziua de astăzi - ne-a spus șeful firmei, B. Dorin. Apoi, după câteva săptămâni, a reclamat că iar nu merge interfonul. I-am explicat că dacă este defect postul interior noi acordăm garanție pentru reparație între trei și șase luni, în funcție de situație, iar pentru întregul echipament, garanția este de două luni. Deși a înțeles că lucrarea nu se mai află demult în garanție, nici până acum nu a achitat prima reparație. Or, firma noastră nu-și permite să se deplaseze la domiciliul unui rău-platnic ori de câte ori acesta dorește. Eu îi înțeleg pe oameni, cu atât mai mult cu cât sunt în vârstă, dar pe piața aceasta a interfoanelor au fost și o serie de firme neserioase, chiar fantomă, mulți clienți rămânând cu reticențe din această cauză. Dar și noi avem salarii de plătit și nu putem să lucrăm la nesfârșit în pierdere. Eu, personal, și toți salariații noștri ținem foarte mult la calitatea serviciilor și, atâta vreme cât asupra calității echipamentelor nu putem interveni, măcar serviciile să fie de cea mai bună calitate". Dacă un client pretinde corectitudine din partea executantului unei lucrări, reprezentantul firmei SC S System atrage atenția că, la rândul său, și el datorează o atitudine similară. 