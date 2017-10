Evacuată de mama vitregă

Singura persoană pe care Elenis Noroc, în vârstă de 21 de ani, o consideră ca făcând parte, încă, din „familie” este mama sa vitregă. În urmă cu două zile, supărată că tânăra nu i-a restituit un împrumut bănesc, a schimbat yala de la ușă și refuză s-o mai primească în apartamentul în care au locuit împreună. În afara câtorva lucruri personale, și acelea aruncate pe fereastră, alte bunuri nu-și poate recupera. Un cumplit accident i-a dat viața peste cap „În urmă cu două zile, când am venit de la muncă, n-am mai putut să descui ușa apartamentului în care locuiam cu mama vitregă de la vârsta de 13 ani. La început, am crezut că s-a stricat yala. Am sunat-o pe maică-mea și nu mi-a răspuns. Unul dintre vecinii pe care i-am rugat să mă ajute să descui ușa mi-a spus că nu e nimic stricat, doar că yala a fost schimbată. După ce, în februarie 2007, tata și fratele meu au murit într-un accident de circulație, în Ungaria, unde mergeau, o dată pe lună, ca să aprovizioneze magazinul patronului la care lucrau, a început show-ul cu maică-mea. În primul rând, s-a dezbrăcat de orice sentiment omenesc și l-a stors de bani pe bietul patron la care lucrau tata și cu frate-meu, pe care-l crede vinovat de tragedia care s-a întâmplat. Și pe mine a început să mă pună la punct din te miri ce. Partea proastă este că și situația cu casa este încurcată (eu am rămas cu mutația pe adresa bunicii care m-a crescut), și nici succesiunea n-am dezbătut-o încă, pentru că a tot amânat ea, din cauza taxelor. Tremură ca nu cumva să am eu drepturi mai multe și, ca să nu rămână pe drumuri, mi-a luat-o ea înainte. Ca să fiu sinceră, tot scandalul a pornit că m-a împrumutat cu 23 milioane de lei, în iulie anul trecut, iar eu nu vreau să-i dau banii înapoi, pentru că sunt munciți de tata. Aș vrea să știu cum să procedez ca să mă primească mai repede în apartament. Ea se bate cu pumnu-n piept că n-o să obțin nimic, că muncesc abia de câteva luni și tot așa, iar vecinilor le spune că eu n-o mai suport, că am și bătut-o și din cauza asta am plecat. În ciuda numelui pe care-l port, ghinioanele se tot țin de mine”. (Elenis Noroc, Post restant, Oficiul poștal nr. 1, Constanța). Dezbaterea succesiunii – singura soluție legală Lucrurile ar fi fost mult mai simple, în primă fază, dacă tânăra ar fi fost minoră și ar fi avut domiciliul stabil (înscris în buletinul sau cartea de identitate), pe adresa la care a locuit împreună cu mama sa vitregă. Într-o astfel de situație, putea solicita ajutorul poliției, pentru a reveni în apartamentul proprietate comună a tatălui și mamei sale vitrege – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru. Întrucât lucrurile nu stau așa, iar mama vitregă nu revine la sentimente mai bune, singura posibilitate legală pentru rezolvarea conflictului cu mama vitregă și dobândirea drepturilor de unică moștenitoare a tatălui său natural este începerea demersurilor de succesiune. Este adevărat că dezbaterea moștenirii presupune achitarea unor taxe notariale consistente, dar atâta vreme cât o împăcare a celor două nu se întrevede, o altă soluție legală nu există în acest caz.