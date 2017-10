Evacuarea din locuinţe, pe ochi frumoşi?

Evacuarea din locuințe, pe ochi frumoși?

Cititorul nostru, Silviu Valeriu, a început să vadă… negru în fața ochilor de când Guvernul actual a deschis Cutia Pandorei privind chiriașii RAPPS pe chirii de nimic. Supărarea lui a depășit orice limite când a auzit că nici măcar acele chirii simbolice nu sunt plătite. Și, ca să fie tacâmul complet, politicienii-chiriași acumulează și restanțe la întreținere, mai rău ca un amărât care se chinuie să supraviețuiască dintr-un salariu minim. Până și acesta este supus oprobiului locatarilor din bloc și, dacă nu-și achită restanțele, riscă să fie executat silit: „Nu mi-a venit să cred când am auzit-o pe o fostă șefă de la RAPPS spunând că există politicieni care, de parcă n-ar fi destul că ocupă niște vile uriașe pentru care plătesc chirii modice, dar nici măcar nu se obosesc să-și achite gazele, curentul, întreținerea, cum se spune. Îți stă mintea-n loc, tot felul de personaje cu avere, oameni care au bani pe numele copiilor, mătușilor… de nu mai știu nici ei câți bani au și pe ce nume, și totuși primesc locuințe de la RAPPS pe chirii de nimic. Iar eu cu familia și doi copii am fost dați afară dintr-o casă naționalizată, aruncați pur și simplu în stradă, pentru că proprietarul și-a revendicat-o în instanță, dreptul omului. Am fost nevoit să-mi fac un credit bancar ca să pot să-mi cumpăr un apartament cu două camere, confort doi, la Poarta 6, că am doi copii și mi-a fost frică să mă îndatorez prea tare la bancă. Iar oamenii ăștia, putred de bogați, uitați-vă ce fac! Și noi i-am votat cu ambele mâini!”.Se întinde prea mult coardaȘi, totuși, cititorul nostru are înțelegere față de această situație. Mai exact, înțelege că există o lege, potrivit căreia demnitarii au dreptul la o locuință de la RAPPS. Însă, aceeași lege îi obligă ca după ce nu mai sunt demnitari să părăsească locuința în 30 de zile, lucru care nu prea se întâmplă: „De ce nu le bate și lor executorul la ușă, ca să-i evacueze ca pe noi, amărăștenii care le plătim salariile grase? Până când o să se facă pe ochi frumoși evacuarea din locuințe? Să se ducă la instanțe, să vadă câte procese sunt pentru restanțierii de la bloc, dacă tot plâng de mila poporului! Acum înțeleg mai bine de ce se bat să ajungă în Parlament!”.