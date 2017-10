„Eu donaţii pentru punga altora nu fac!“

SEMNALE

„Eu donații pentru punga altora nu fac!“

Mutat de puțină vreme la bloc, susține că, dacă își achită întreținerea, „s-a zis“ cu alte obligații față de asociația de proprietari. Pe de altă parte, reprezentanții asociației se declară neputincioși în fața refuzului noului proprietar de a respecta și celelalte obligații, drept pentru care se văd nevoiți să-l dea pe mâna justiției. „Am locuit la casă, iar amestec cu vecinii nu mi-a plăcut să am. Eu sunt de principiul fiecare în casa și în curtea lui! Principiul ăsta îl am și la bloc și dacă eu îmi plătesc întreținerea și nu deranjez pe nimeni, nu văd cam de ce s-ar băga asociația în ciorba mea. Totuși, celor de la asociație li se pare ceva normal și legal să mă șicaneze. Ba că nu plătesc la termen întreținerea (care-i problema dacă mai întârzii un pic?), ba că nu le permit să vină în control în casa mea. M-au amenințat că mă dau în judecată că n-am de gând să plătesc alți bani la asociație, în afară de întreținere. Facă ce vor, dar eu donații pentru punga altora nu fac! Rugăminte: au ei motive să mă creadă oaia neagră a blocului? Cu ce drept se cred de la poliție ca să-mi facă percheziție în apartament? De ce să mă bage la penalități dacă eu plătesc întreținerea? Sunt sătul să mi se vorbească urât, cu toate că am dreptate! Aș vrea să știu până unde se întinde autoritatea asociației? Trebuie să le dea și lor cineva peste nas! Laur Retean, 53 ani”. „E dificil omu’, dar nu i-a vorbit nimeni urât!“ Dezamăgit că, după 12 ani de când este președintele asociației, nu a găsit resursele necesare pentru a-l convinge pe noul locatar că are nu doar drepturi, ci și obligații, Dragomir Crică a considerat că este important să precizeze, din start un lucru: „E dificil omu’, dar nu i-a vorbit nimeni urât!”. Apoi, ne-a explicat, în speranța că „domnul Retean va pricepe, de data asta”, că achitarea întreținerii nu se face după cum dorește fiecare, termenul de plată a cheltuielilor, afișate pe lista lunară, fiind de maximum 20 de zile calendaristice, după care se percep penalități de întârziere, calculate așa cum prevede legea: „El zice că banii ăștia sunt donații și nu vrea să-i dea! I-am explicat că banii merg în fondul de penalități al asociației, folosit numai pentru penalizările impuse asociației de către terți și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra pro-prietății comune sau alte cheltuieli administrative, și tot degeaba!”. Accesul în apartament Potrivit legii, proprietarul este obligat să accepte accesul în apartament al unui delegat al asociației, dar cu un preaviz de cinci zile când este necesar să se inspecteze, să se repare sau să se înlocuiască elemente din proprietatea comună la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spațiu: „I-am explicat că, în situațiile de urgență, accesul se poate face și fără preaviz, dar ne acuză că o facem pe polițiștii și-i percheziționăm casa! Dacă n-o să ne dea voie în continuare, o să-l dăm în judecată, e o hibă în apartamentul lui, trebuie s-o reparăm. Sper să înțeleagă măcar în ceasul al doișpelea că nu-i de glumit! E contravenție ce face el!” „Nimeni nu-i bagă mâna în buzunar!” Referitor la refuzul reclamantului de a plăti cheltuielile efectuate de asociația de proprietari pentru plata unor servicii de utilități publice sau de altă natură, legate de proprietățile individuale și care nu se facturează individual, președintele asociației ne-a spus că acestea se repartizează tot proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.