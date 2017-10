„Eu chiar am vrut să-i ajut!“

Vineri, 14 Decembrie 2012.

În ziarul nostru din 12 decembrie a.c. a apărut articolul: „Contract pe bune sau o glumă proastă pe bani europeni”, în care 130 de absolvenți constănțeni ai unui curs de formare profesională din fonduri europene și-au exprimat nemulțumirea că organizatorii nu au respectat clauzele contractului în care au fost implicați. Întrucât managerul acestui proiect nu a putut fi contactat înainte de apariția articolului, redăm astăzi punctul său de vedere pe marginea celor sesizate:„Având în vedere că nu am putut fi contactat pentru a-mi exprima opinia în legătură cu cele sesizate de absolvenții cursului de formare profesională finanțat din Fondul Social European, urmat la Școala portuară, fac următoarele precizări: Sunt de acord cu oamenii care au participat în cadrul acestui proiect și este adevărat că i-am contactat telefonic începând din luna octombrie 2011 și până în martie 2012 pentru a forma grupe de cursanți. Am prezentat beneficiile care le vor avea în urma participării (diplome, subvenții).Nu am crezut niciun moment că AM POSDRU nu se va ține de cuvânt și nu-și va respecta contractul semnat cu Patronatul Național Român - Filiala Călărași. Au existat suspendări de plăți și am informat grupul țintă chiar de la început că reprezentantul legal al acestui proiect este domnul Paul Georgian Folea, fiul domnului Viorel Folea (cu procură), fiind cel care reprezintă cu puteri depline la organele competente pentru semnarea proiectului și a tuturor formalităților care se impun în legătură cu derularea proiectului „Calificare la standarde europene” ID 83277. Deoarece din ianuarie 2012 și până în prezent nu mi-am primit salariul, am fost nevoit ca în data de 21.09.2012 să-mi dau demisia din proiectul POSDRU/108/2.3/G/83277 și am anunțat toate forurile competente OI POSDRU, AM POSDRU și CNDIPT în legătură cu decizia mea. Însă nu sunt de acord și sunt bulversat de declarația pe care au făcut-o reclamanții, citez din articol: «A venit însoțit de doi romi» și doresc să subliniez că acele două persoane sunt copiii mei.Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit dreptul să fac aceste precizări și vă urez sărbători fericite!”.Nicolae Costel