Eşti turist de sărbători? Iată ce trebuie să ştii

Ești turist de sărbători? Iată ce trebuie să știi

Ştire online publicată Vineri, 20 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua hotelieră. Referitor la ziua hotelieră, reglementările europene sunt foarte clare: La sosire, ziua hotelieră începe între orele 14,00 ł“ #ö– 18,00; la plecare, sfârșitul zilei hoteliere se consideră intervalul 10,00 ł“ #ö– 12,00. Regula dată se aplică și în cazul când plecarea are loc cu un zbor de noapte, chiar după ora 24,00. Obligațiile agenției. Reprezentanții agenției, ca, dealtfel, și administrația hotelului, vă pun la curent cu condițiile de sosire (check in) și de plecare (check out). Sosirea mai devreme sau plecarea mai târziu nu vă îndreptățește să folosiți camera timp mai îndelungat. De asemenea, sosirea la hotel după ora 14,00, sau plecarea înainte de ora 10,00 (deci neutilizarea integrală a zilei hoteliere), nu presupun restituirea unor sume de bani.După ce părăsiți camera, puteți lăsa bagajul în camera de depozitare a bagajelor din hotel sau în camera special destinată acestui scop (dacă hotelul dispune de asemenea camere). În funcție de posibilități, administrația hotelului poate decide să cazeze turiștii mai devreme sau să întârzie părăsirea camerelor. Pentru aceasta, turistul trebuie să plătească suplimentar o anumită sumă stabilită de administrația hotelului. Vaccinurile necesare. Se recomandă turiștilor să aibă polița de asigurare de sănătate la plecarea în excursie. Asigurarea trebuie să acopere ajutorul medical necesar peste hotare, precum și cheltuielile suplimentare care pot apărea. Polițele de asigurare de sănătate pentru cei care călătoresc în străinătate se pot cumpăra la agențiile de turism sau de la reprezentanții companiilor de asigurare. Înainte de plecarea într-o țară exotică, se recomandă consultarea unui doctor în ceea ce privește vaccinurile profilactice contra bolilor contagioase. Turistul are obligația să se ocupe de acest aspect și să plătească pentru vaccinuri. În caz de boală sau accident, puteți să vă adresați celei mai apropiate unități medicale, celui mai apropiat spital sau să chemați doctorul, apelând la administratorul hotelului. Citiți cu atenție toate informațiile cuprinse în polița de asigurare de boală - regulile de compensare a cheltuielilor și documentele necesare în cazul solicitării dumneavoastră de a primi compensații pentru cheltuielile efectuate sau plata de asigurare diferă de la o companie de asigurări la alta. Nu toate instituțiile medicale colaborează cu companiile de asigurări, motiv pentru care s-ar putea să fie necesară plata pe loc a serviciilor medicale, chiar dacă aveți asigurarea de sănătate. Cereți doctorului următoarele documente: certificat în care să figureze diagnosticul, chitanța cu costul consultației pe care să figureze semnătura și parafa doctorului, rețetele pentru medicamentele prescrise și chitanțele de la cumpărarea acestora. Reclamații. Când considerați că serviciile prevăzute în contractul excursiei nu sunt efectuate sau sunt prestate necorespunzător, trebuie să reclamați acest lucru reprezentantului agenției.