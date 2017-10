Eşti cetăţean european, cunoaşte-ţi drepturile! Garanţia legală a unui produs

Ești cetățean european, cunoaște-ți drepturile! Garanția legală a unui produs

Este sezonul cel mai aprig al cumpărăturilor, deci învață să nu te lași păcălit și nu uita că garanția legală este de 2 ani. Potrivit Centrului European al Consumatorilor, termenul de garanție al unui produs cumpărat cu chitanță fiscală îl stabilește legea, nicidecum nu este o favoare din partea comercianților. Pentru a ști exact cum să acționați, rețineți că există două tipuri de garanții în cazul bunurilor mobile, respectiv garanția legală de conformitate, care este de 2 ani, și garanția comercială, oferită de producător sau de vânzător.Când și cum poate fi redusă De garanția de conformitate beneficiem cu toții, în calitate de cumpărători, în temeiul legislației europene și naționale. Nu trebuie să ne-o dea nici comerciantul, nici producătorul. În schimb, comerciantului îi revine res-ponsabilitatea de a onora garanția. De exemplu: dacă producătorul garantează doar un an pentru bunurile mobile pe care le scoate pe piață (îmbrăcăminte, electrocasnice, mobilier etc.), vânzătorul are obligația de a duce garanția până la capăt, înlocuind, reparând produsele defecte sau returnându-ne cotravaloarea lor, până la finele celui de-al doilea an. Asta, dacă mărfurilor respective nu au o durată medie de folosință sub 2 ani, situație despre care clienții trebuie informați înainte de a cumpăra.