Eşti cetăţean european, ai drepturi

Ştire online publicată Miercuri, 19 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ce-i de făcut când compania aeriană refuză îmbarcarea pasageruluiRefuzarea îmbarcării reprezintă refuzul unei linii aeriene să transporte un pasager într-un zbor, chiar dacă pasagerul s-a prezentat pentru îmbarcare cu respectarea condițiilor menționate mai sus în capitolul „Aplicabilitate”, cu excepția cazului în care există motive juste pentru a refuza îmbarcarea, precum motive de sănătate, siguranță, securitate sau documentare inadecvate de călătorie.Înainte de a refuza îmbarcarea pentru un zbor, compania poate face un apel la voluntari care să renunțe la rezervările lor, în schimbul unor beneficii, în condiții care se stabilesc de comun acord.Dacă numărul de voluntari este insuficient și se neagă îmbarcarea împotriva dorinței pasagerului, se poate oferi o despăgubire de:(a) 250 EUR pentru toate zborurile de 1500 km sau mai puțin;(b) 400 EUR pentru toate zborurile între 1500 și 3500 km ;(c) 600 EUR pentru toate zborurile ce depășesc 3500 km.Când vi se oferă redirecționare până la destinația finală cu un zbor alternativ și ora sosirii nu depășește ora programată pentru sosire a zborului rezervat inițial așa cum este descris în secțiunea „Întârziere”, indemnizația se reduce cu 50%.În determinarea distanței se ia ca bază ultima destinație la care refuzul îmbarcării vă întârzie sosirea după ora programată.În plus, pasagerilor li se mai pot oferi următoarele:I. Alegerea între: (a) rambursarea costului total al biletului, la prețul la care a fost cumpărat, pentru partea sau porțiunile din călătorie neefectuate și pentru partea sau porțiunile deja efectuate dacă zborul nu mai corespunde cu planul dumneavoastră de călătorie inițial; sau (b) redirecționare, în condiții comparabile de transport, către destinația finală, cu prima posibilitate, sau (c) redirecționare, în condiții comparabile de transport, către destinația finală la o dată ulterioară, la alegerea dvs, în funcție de disponibilitatea locurilor. De asemenea, vi se pot oferi, gratuit: gustări și răcoritoare corespunzător perioadei de așteptare, cazare la hotel în cazul în care devine necesară o ședere neplanificată de una sau mai multe nopți, transport între aeroport și locul de cazare șiposibilitatea de a contacta aria de destinație prin mesaje prin fax, telefon sau email.