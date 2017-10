Este castrarea chimică o soluţie pentru combaterea abuzurilor sexuale?

Este castrarea chimică o soluție pentru combaterea abuzurilor sexuale?

Castrarea chimică este un tratament hormonal care poate produce efecte doar în perioada administrării. Când tratamentul încetează, persoana în cauză revine la stadiul biologic anterior. Potrivit Patriarhiei Române, în învățăturile Bisericii nu există o piedică pentru o asemenea inițiativă. În plus, legea funcționează cu succes în țările unde a fost aplicată.Pedofilii și violatorii ar putea fi castrați chimic în perioada detenției. Cel puțin asta prevede un proiect de lege susținut de senatorul PP-DD de Constanța Marian Vasiliev, dar și de Ciprian Rogojan și Gabriela Firea. De precizat că acestui grup de senatori li s-au alăturat și reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, preoți și medici. Potrivit susținătorilor proiectului, condamnații pentru pedofilie, viol sau alte abuzuri sexuale ar urma să fie supuși unui tratament hormonal pentru scăderea libidoului, dar numai cu acceptul lor, precizând că nu este o măsură pe viață și că merită aplicată și violatorilor recidiviști. Iar pedofilul sau violatorul recidivist care acceptă castrarea chimică va beneficia de micșorarea pedepsei și, de consiliere psihologică, de monitorizare. Totul, pentru ca înclinațiile anormale ale acestor oameni să fie înfrânate.Păreri împărțiteAvând în vedere că, în prezent, proiectul se află în stadiul dezbaterii publice, mai mulți cititori ai ziarului nostru au considerat oportun să-și exprime punctul de vedere față de această inițiativă.„Pot recidiva oricând!“. „Am avut șansa de a salva o puștoaică de la un nenorocit de pedofil chiar în scara blocului. Era unu ziua, mă odihneam pentru că lucrasem de noapte și am auzit niște urlete înfiorătoare… Am ajuns la țanc, dar tot apucase să dezbrace fetița... Dacă individul nu ar fi luat-o la sănătoasa, cred că eram în stare să-l omor! Descreierații ăștia trebuie castrați pe viață, pot recidiva oricând! Ce tratament reversibil la ăștia? Cei care vor aproba legea să-și imagineze că pot cădea victime proprii copii sau nepoți, ca să știe mai bine cum pun problema!” (F. Mirean).„Castrare definitivă!“. „M-am săturat să tot aud de legea asta… S-a mai discutat… Cei care nenorocesc copii nevinovați pe viață sunt ca și criminalii și trebuie pedepsiți cu castrare definitivă, să sufere și ei toată viața. Adică, numai copiii abuzați să n-aibă viitor?” (Aniela Turcu).„Închisoare pe viață!”. „Ați auzit probabil ce pățesc pedofilii și violatorii când ajung la închisoare! Oamenii ăștia au în creier abuzul sexual. Și dacă-i tratează numai cât timp vor ei, la ce ajută? Pe ei nu-i vindecă nimic, e clar că au probleme la mansardă… Soluția este închisoarea pe viață, fără eliberare condiționată. Asta, dacă vor să nu mai avem pedofili și violatori!” – este de părere Ileana, care a avut ocazia să cunoască drama unei adolescente violate în propria casă, de propriul unchi.„Ne întoarcem la practicile barbare?“Monseniorul Bisericii Sfântul Anton, Ieronim Iacob, s-a declarat împotriva atentatelor de orice fel asupra integrității corporale a unei persoane, militând cu vehemență ca asemenea indivizi, periculoși dealtfel, să suporte rigorile legislației în vigoare, care ar trebui să fie foarte aspră, astfel încât să le descurajeze pornirile. În plus, statul ar trebui să-i ajute prin consiliere psihologică: „În țările islamice se taie și mâna dacă furi. E același lucru și în cazul de față, ca și cum ai tăia mâna unui hoț. Dacă ei consideră legitim să introducă și practica barbară a mutilării, în măsura în care tot merg pe linia asta, scoatem ochiul infractorilor, e tot o mutilare… Cât privește reversibilitatea, cine o garantează, cu experiențele astea…? Nu vedeți că iei o pastilă și are efecte secundare pe viață? Chiar dacă se dorește o măsură tranzitorie, lasă urme cât trăiești. Să-i ajute statul altfel, cu psihologi, cu medici!”.Ce spune PatriarhiaPotrivit Comisiei de Bioetică din cadrul Patriarhiei Române, Biserica nu consideră că aplicarea castrării chimice, ca măsură temporară, ar fi un atentat la drepturile omului, ci un tratament care merită administrat.De menționat că o asemenea lege se aplică în Germania, Ru-sia, Moldova, Franța, Danemarca.Dumneavoastră, dragi cititori, cum considerați că trebuie pedepsiți pedofilii și violatorii?