Elevii chiulangii - sub lupa camerelor de luat vederi

Acțiunea demarată luni la nivel național de Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar dovedește că nici n-a început bine școala și elevii se relaxează prin baruri. Iar replicile acide ale celor prinși cu mâța-n sac dovedesc că au tupeu cât cuprinde. Părinții cred că s-a ajuns aici din cauză că regulamentul școlar este destul de permisiv și că școlile nu sunt dotate cu camere de luat vederi. „Prin noul regulament, elevii au mai multe drepturi decât obligații! Profesorii cer salarii mari, foarte bine, dar să nu le mai permită atâtea elevilor!” – Lucian Mănăilă, 39 ani, din Constanța. l Carmen F., 45 ani, din Constanța, este de părere că chiulul în școli ar putea fi stăpânit dacă toate școlile vor fi dotate cu camere de supraveghere pe holuri și în clase, iar accesul în școală se va face cu cartele magnetice. În felul acesta, chiar și celor mai inventivi le va fi greu să iasă din școală până la sfârșitul orelor. Cu condiția ca și porțile să fie închise și să existe permanent un portar care să nu doarmă în post. „Poate în felul ăsta o să se decurajeze și consumul de droguri și bătăile între elevi, dar și profesorii bețivani să poată fi văzuți. Deși, sincer, este problema părinților să-și disciplineze copiii. Eu, de exemplu, m-am săturat să tot aud aceleași replici de la copilul meu: «Asta chiar nu e treaba ta! Ce, tu n-ai chiulit niciodată? Toți copiii chiulesc! Și, la urma urmei, sunt major și fac ce vreau!». Poate și pentru că nu are tată și i-am permis cam multe, nu știu ce să zic, dar eu sunt mulțumită că nu se droghează. În rest, e de rău, că nu poți să-i atingi nici cu un pai, din păcate!”. l „Așa ceva se întâmpla destul de rar pe vremea noastră, și nu pentru că ne-ar fi mustrat cine știe ce conștiința sau muream de dragul școlii. De frică, domnilor, numai de frică nu chiuleam de la ore și ne făceam lecțiile! Pe vremea aia nu era atâta libertate ca acum, dacă nu învățam sau, Doamne ferește, dacă lipseam nemotivat era de rău. În primul rând, se făcea un careu mare în curtea școlii, cu toți elevii, iar cei care aveau probleme cu disciplina erau scoși mai în față și puși să dea explicații pentru ceea ce făcuseră. Puterea exemplului funcționa bine, pentru că nimănui nu-i convenea să fie arătat cu degetul sau să-și vadă fotografia la panoul școlii, în locul dedicat… răilor. Și asta pentru că încă mai exista rușine. Poate n-o să credeți, dar mai încasam și câte o linie în palmă, că doar nimeni n-a murit din asta! Acum, profesorii sunt veșnic nemulțumiți de elevi, iar pe elevi îi doare-n pix de profesori, dar și de părinți. Am și eu nepoți și nici nu știu ce se mai poate face în direcția asta, că sunt prea multe de îndreptat!” – Paul Hidăreanu, 57 ani, din Constanța. l „De când cu democrația asta, diriginta băiatului meu se plânge că nu are voie să-i streseze pe elevi. Dar ei au voie să-i streseze pe profesori, că doar asta înțeleg din libertatea asta care nu se mai termină niciunde. Să-i exmatriculeze dacă lipsesc nemotivat de la ore, că altfel nu se învață minte!” - Laura T., 43 ani, din Ovidiu. l „Chiar nu înțeleg de ce trebuie să-i controleze polițiștii pe elevi dacă merg sau nu la ore! Dacă elevii nu înțeleg că este spre binele lor să fie disciplinați și să învețe carte, după 25 de absențe nemotivate să fie exmatriculați din școli și atunci n-au decât să-și facă veacul prin baruri și să se ducă la sapă! – Sonia, 48 ani, din Constanța. Psihologul Speranța Băcana consideră că, în foarte multe cazuri, relația dintre părinți și copii este foarte slabă. Este adevărat că foarte mulți părinți ai elevilor cu probleme sunt plecați la muncă în străinătate, dar nici aceia care sunt în țară nu se implică suficient în sprijinirea și educația copiilor și nici nu păstrează o legătură strânsă cu diriginții și profesorii. Iar copiii exploatează la maximum aceste lucruri, chiulul de la ore fiind forma de indisciplină cea mai la îndemână.