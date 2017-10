„Ejectat“ din firmă în „doi timpi şi trei mişcări“

„Ejectat“ din firmă în „doi timpi și trei mișcări“

Curios i se pare că, deși motivul concedierii ar fi restrângerea activității, postul său nu a fost desființat. Mai mult, în decizie nu este trecută perioada de preaviz, contrar prevederilor contractului colectiv și individual de muncă. „Vă rog să mă ajutați într-o problemă pe care nu vreau s-o las așa. Am fost ejectat în doi timpi și trei mișcări din firma la care am lucrat șapte ani. N-am avut nicio abatere sau sancțiune. Necazurile au curs după ce ne-a venit alt șef. Avea un fel, te făcea să pleci singur. Cineva mi-a spus că vrea să scape de mine ca să-și aducă un om de încredere și că, fiind criză, nu-și permitea să mai umfle schema. În 23 septembrie 2010, m-a luat ca din oală, mi-a venit cu o decizie de concediere pe motiv de restrângere a activității, bla, bla. Problema e că, fix peste o săptămână, am aflat că postul meu a fost ocupat chiar de cunoștința șefului. Citesc ziarul dumneavoastră și vă rog să mă ajutați, dacă se poate, cu lămuriri: 1) Dacă este legal să desfaci contractul de muncă al unei persoane fără desființarea pos-tului? și 2) Dacă este valabilă o decizie de concediere în care nu este trecută perioada de preaviz? Despre orele suplimentare neplătite, nu mai vreau să discut. A trecut ceva timp, eu m-am angajat în altă parte, pe un salariu mai mic și sunt hotărât să dau firma în judecată, să-mi recuperez drepturile. M-ar ajuta să știu dinainte dacă am șanse de câștig. Vă mulțumesc foarte mult!” (Viorel Nevici, din Constanța). v v v Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului se face numai prin desființarea locului de muncă. Aceasta trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă. Mai mult, potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, angajatorul este obligat să pună la dispoziția salariatului al cărui loc de muncă s-a desființat, lista tuturor locurilor de muncă disponibile din unitate și termenul în care să opteze pentru a ocupa un post vacant. Ca procedură, decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină, obligatoriu, atât motivele care determină concedierea, cât și durata preavizului. Prin urmare, o decizie de concediere în care nu este trecută perioada de preaviz încalcă prevederile imperative ale articolului 74 alin. 1 lit. b) din Codul Muncii. Referitor la constatarea nulității unor asemenea decizii, aceasta se poate face și prin acordul părților. Dacă nu reușiți acest lucru, înainte ca nulitatea deciziei să fie pronunțată de către instanța judecătorească, vi se recomandă să depuneți o sesizare la ITM Constanța, (strada Decebal nr. 13C), la care să atașați și o copie a deciziei de concediere. Dacă nu ați primit-o și nici nu reușiți să obțineți o copie, consemnați în sesizarea către ITM și aceste aspecte, pentru a fi demarată o anchetă la fostul loc de muncă se va stabili, astfel, dacă s-au respectat procedurile prevăzute de lege în cazul concedierii dumneavoastră.