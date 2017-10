„Ei cred că omul ăsta doar le ia banii şi-apoi dilaila!“

SEMNALE

„Ei cred că omul ăsta doar le ia banii și-apoi dilaila!“

Relatam în ziarul nostru de ieri că președintelui unei asociații de locatari i se impută programul prea scurt pentru încasarea cheltuielilor de întreținere (numai o oră pe săptămână). Președintele, la rândul său, le impută nemulțumiților că nu prea cunosc fișa postului unui administrator de asociație: „Ei cred că omul ăsta doar le ia banii și-apoi dilaila!” „Oi fi eu președintele asociației, dar nu mai știu ce să mă fac cu acești oameni! – ne-a spus Pascu Terzeanu. Oful lui Nistor Nica, unul dintre reclamanți, e să fie el președinte. A candidat, dar nu l-au votat, oamenii m-au vrut pe mine. De patru ani nu-i trece înfrângerea asta și nu știe ce să mai facă împotriva mea. Cine-l oprește să mă schimbe? Să convoace o altă adunare generală și să se convingă dacă-l vor sau nu locatarii, ca să terminăm cu circul ăsta odată pentru totdeauna! Dar vreau ca toată lumea să știe că administratorul, indiferent cum îl cheamă, are o mulțime de obligații și ar fi păcat să nu le cunoască. Nu de alta, dar acești oameni chiar muncesc pentru asociație, trebuie să le recunoaștem munca, n-ar fi corect să credem că ei sunt doar casieri. De aceea cred că e nevoie ca toți locatarii să știe ce fișă de post au administratorii, ca să nu mai cârcotească nejustificat pe scara blocului”. Calități de bun gospodar Pentru cei care nu știu, administrarea blocurilor se asigură de un administrator, persoană fizică atestată și angajată cu contract individual de muncă sau cu convenție civilă, ori persoană juridică specializată, cu care se încheie un contract de administrare, în funcție de hotărârea adunării generale a proprietarilor. Mai mult, administratorul trebuie să prezinte nu numai garanții morale, ci și materiale, stabilite în condițiile legii, să fie bun gospodar, să nu aibă cazier, calități care să-i permită să-și facă bine treaba, căci obligațiile lui, potrivit fișei postului, nu se reduc la încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contribuție a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociației de proprietari, el trebuind să mai facă și următoarele operațiuni: l gestiunea bunurilor și fondurilor bănești l întocmirea listelor lunare de plată l efectuarea plăților și încasării veniturilor l sesizarea comitetului executiv în vederea somării restanțierilor și aplicarea procedurii de recuperare a restanțelor, cu penalizările aferente l calcularea și încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de adunarea generalăl actualizarea, dacă este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment l întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și a registrelor asociației de proprietari specifice managementului financiar l pre-zentarea, la solicitarea comitetutui executiv sau a comisiei de cenzori, a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociației de proprietari l controlul facturării corecte a consumurilor în funcție de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, dacă acestea există, conform prevederilor legale, și în funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu există contorizare la nivel de asociație de proprietari l verifică dacă toți proprietarii sunt abonați individuali ai furnizorilor de servicii (administratorul nu răspunde de modul de facturare a consumurilor sau de achitarea facturilor, decât în condițiile existenței unui contract între asociația de proprietari și furnizorul respectiv) l verificarea existenței contractelor între persoanele juridice, membre ale asociației de proprietari și furnizorii de servicii (apă, gaze, energie electrică și termică, salubrizare etc.) l procurarea mijloacelor materiale necesare întreținerii și reparațiilor curente ale elementelor proprietății comune; răspunderea asupra integrității acestora l înștiințarea comitetului executiv și luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp și eficient a lucrărilor de întreținere și reparații l controlul personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activități, cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale și, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv. Cei care nu permit accesul administratorilor în propriile apartamente trebuie să știe că aceștia sunt obligați, potrivit fișei postului, să inspecteze proprietățile individuale în vederea înlăturării defectelor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă etc). Având idee care sunt principalele atribuții ale unui administrator, președintele Pascu Terzeanu speră ca discuțiile la adresa celor care duc, până la urmă, greul asociației să nu se mai producă pe scara blocului, ci în cadru organizat, cum ar fi adunarea generală a locatarilor.