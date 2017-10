„Şeful m-a ţăcat pe mâna fufei lui“

SEMNALE

„Șeful m-a țăcat pe mâna fufei lui“

Oricine visează, de copil, ca atunci când va fi mare să ajungă șef. Pentru unii, acest vis devine realitate, pe când alții sunt condamnați să rămână subalterni pe viață. Totuși, ca să-și învingă frustrările, ultimii se coboară la orice pentru a-și testa… mușchii în fața șefilor. Indiscutabil, relația șef-angajat este un subiect de foarte mare interes pentru managerii care vor ca atmosfera de la locul de muncă să fie una prielnică performanțelor profesionale ale tuturor angajaților, indiferent de ierarhia lor în statul de funcții. Chiar dacă cititorul nostru, C. Andrei (38 ani), este de acord că fiecare angajat trebuie să pună câte o cărămidă la temelia bunelor relații între șefi și subalterni sau între colegi, totuși nu este adeptul ideii că șeful are întotdeauna dreptate. „Așa e în viață, se întâmplă să fii condus de oameni mai slab pregătiți ca tine, care sunt în afara meseriei, dar au pile sus-puse și te lucrează urât de tot. N-o să intru în amănunte, vreau doar să spun că pe patronul firmei la care lucrez l-am văzut de două ori. Stă mai mult afară și n-am auzit pe nimeni să se plângă de el, din contră, îl vorbesc de bine! În schimb, omul lui de încredere, care este șeful meu, taie și spânzură la firmă, dar este așa de laș, că nu se bagă el în față, ci o scoate la înaintare pe fufa lui. Știe că sunt mai pregătit ca el și visul lui a fost să mă dea afară din firmă. Pentru că nu are replică în fața mea, i-a dat… verde fufei lui, o simplă angajată, că pe nume nu pot să-i spun unei femei atât de răutăcioase, care se dă mare șefă. Femeia asta mă pândea non-stop, apoi mergea cu pâra la șef. Nu știu ce i-a tot spus, problema e că, întâi, m-am certat rău de tot cu ea, am jignit-o cu vorbe grele, recunosc, după aia mi-am luat revanșa și față de șef, care atâta a așteptat și n-a ratat ocazia să scape de mine. A doua zi am și primit decizia de desfacere a contractului de muncă. Ce mai tura-vura, șeful m-a... țăcat pe mâna fufei lui! Normal că am contestat imediat decizia, iar după câteva luni de proces am câștigat, cu toate că n-am avut avocat, iar firma a venit cu doi juriști la proces. În pronunțare scrie că «s-a constatat nulitatea deciziei de desfacere a contractului de muncă și se dispune reintegrarea contestatarului pe postul deținut înainte de primirea deciziei de desfacere a contractului de muncă. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată și la plata drepturilor salariale actualizate la data plății efective». Aș vrea să mi se explice în cuvinte mai simple, dacă nu cer prea mult, ce înseamnă la data plății efective și ce drepturi se iau de bază la actualizarea salariilor? Este vorba de perioada dintre septembrie 2009 până în prezent. O altă nelămurire: nu mai vreau să mă întorc la firma unde am suferit atâta, mi-am găsit altceva de lucru, dar aș vrea să știu cum pot să renunț legal la reangajare, ca să nu-mi pierd drepturile câștigate la proces? Vă mulțumesc și sper că ați înțeles despre ce e vorba!”. v v v Potrivit explicațiilor consilierului juridic Carmen Gigică, formularea din textul pronunțării judecătorești „la data plății efective” înseamnă, pur și simplu, data la care firma urmează să vă dea banii care vi se cuvin potrivit sentinței judecătorești la care faceți trimitere. Referitor la formularea „plata drepturilor salariale actualizate”, aceasta implică obligația firmei de a vă recalcula toate drepturile salariale cuvenite în funcție de modificările aduse (fie mărire de salariu, fie micșorări ale veniturile salariale) în unitate de la data la care contractul dumneavoastră individual de muncă a fost desfăcut în mod nelegal. Atenție! În legătură cu reangajarea la vechiul loc de muncă, legea vă obligă să respectați hotărârea instanței și să cereți reintegrarea pe postul deținut înainte de desfacerea contractului individual de muncă. Având însă în vedere vechile tensiuni, este normal să nu vă mai surâdă varianta reangajării. De aceea, ideal ar fi să conveniți cu angajatorul să vă facă formele de reangajare, după care, de data asta, dumneavoastră să cereți încetarea contractului individual de muncă cu acordul ambelor părți. Considerați că persoanele care acceptă reangajarea la firmele care le-au desfăcut abuziv contractele individuale de muncă vor putea depăși vechile stări conflictuale?