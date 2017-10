„Şefa de Personal ne-a minţit, ca să nu intre în… gura lupului!“

SEMNALE

„Șefa de Personal ne-a mințit, ca să nu intre în… gura lupului!“

Susțin că abia la trei zile după ce au semnat încetarea contractului de muncă cu acordul părților, șefa Serviciului Resurse Umane i-a informat că nu vor mai avea dreptul la ajutorul de șomaj, după cum îi informase anterior. Ca formă de încetare a contrac-tului de muncă, concedierea salariaților este validă numai în cazurile ce respectă condițiile prevăzute de lege. Concedierea prin înțelegerea părților în situații care nu corespund realității este ilegală. „La data de 15 octombrie a.c., ne-a chemat șefa de personal și ne-a pus, pe mine și pe încă doi colegi, să semnăm o cerere de încetare a contractului de muncă cu acordul părților, art.55 Codul Muncii. Ne-a spus că o să primim trei salarii com-pensatorii și ajutorul de șomaj și ne-a îndemnat să semnăm, că firma e cu un picior în groapă, măcar să apucăm să ne luăm banii. Abia după trei zile am aflat, de la o persoană cu funcție din firmă, că, de fapt, nu avem dreptul la șomaj. Șefa de personal, după ce și-a dat seama că nu suntem atât de proști, a recunoscut că nu ne-a dat toate relațiile corecte de frică să nu intre ea în gura lupului, adică a șefului punctului de lucru, sediul firmei fiind la Bucu-rești, dar dacă am semnat, n-avem cum să dovedim ce ne-a spus sau nu ne-a spus ea. Înțelegem că și ea are nevoie de bani, dar dacă firma tot merge prost, de ce a trebuit să ne mintă? Doar nu ne dădea șomajul din buzunarul ei? Am făcut puțină gălăgie la firmă, s-au supărat și mai tare, iar din trei salarii compensatorii am primit doar unul. Problema e că după noi au mai fost dați afară și alți colegi, dar am auzit că ei ar fi primit și un salariu compensatoriu, și dreptul la șomaj” – ne-a spus, extrem de iritat, D. Buciu (46 ani), care este hotărât ca, împreună cu colegii săi, să acuze în instanță firma pentru neinformarea asupra tuturor variantelor pe care le aveau la dispoziție în situația respectivă. De asemenea, intenționează s-o dea în judecată și pe șefa Serviciului Resurse Umane, pe care o consideră principala răspunzătoare că, astăzi, sunt pe drumuri și nu au dreptul nici măcar la ajutorul de șomaj: „Nu era dreptul lor să ne mintă și vrem să răspundă pentru asta. Totuși, înainte să ne luăm un avocat, vrem să știm dacă legea e de partea noastră? Nu renunțăm la proces, dar ne interesează cum e cu șomajul. Cu stimă și mulțumiri”. v v v Într-adevăr, potrivit informațiilor Inspectoratului Teritorial de Muncă, în cazul încetării contractului de muncă prin acordul părților, legislația nu permite ca persoanele în cauză să primească ajutorul de șomaj. Totuși, domnule Buciu, puteți avea șanse în instanță, însă cu condiția să prezentați documente scrise în sprijinul acuzelor pe care le aduceți reprezentanților firmei la care ați fost angajat. Recomandarea specialiștilor este ca înainte de a semna orice act, indiferent de importanța lui, să o faceți în cunoștință de cauză și chiar să solicitați din partea firmei un document scris, în care să fiți lămurit asupra a ceea ce vi se propune să semnați. Dacă nu stăpâniți termenii, ideal ar fi să cereți ajutorul unui specialist și abia după ce știți ce vă așteaptă, să semnați documentul respectiv. De asemenea, ar fi bine să depuneți o sesizare și la ITM, în care să relatați cele întâmplate, pentru a se verifica dacă firma a respectat condițiile prevăzute de lege în cazul disponibilizărilor, cu atât mai mult cu cât nu sunteți singurul în această situație.