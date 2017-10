„E posibil să răspund de soarta unui copil?“

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„O persoană care ia un copil în plasament, poate, după aceea, să facă acte de curatelă, sau îl îngrijește cât poate, apoi ajunge tot la casa de copii? Nu sunt impresionată de perioada asta de sărbători, eu chiar aș vrea să răspund de soarta unui copil! Mihaela Ion“.v v vÎntr-adevăr, curatorul este per-soana care își asumă anumite obligații față de cineva, toate stabilite foarte clar prin curatelă. Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru eliberarea dispoziției de instituire a curatelei și numirea curatorului pentru minor, solicitările trebuie să se depună la Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului, situat în strada Amzacea nr. 13, Constanța, de luni până vineri, între orele 8.30-15.30, telefon 0241/484203. Procedură. De regulă, cererea se va adresa primarului, iar pentru minorul sub 14 ani, se întocmește de către părintele supraviețuitor sau alt reprezentant legal, respectiv tutorele sau persoana ce are minorul în plasament. Atenție, dacă minorul are peste 14 ani, cererea va trebui să fie scrisă chiar de el, în fața funcționarului. De altfel, și declarația persoanei ce va fi numită curator se întocmește tot în fața funcționarului public.Actele necesare: buletin sau carte de identitate ale persoanei ce va fi numită curator, certificatul de naștere al minorului, certificatul de deces al părintelui, buletinul sau cartea de identitate ale părintelui, timbre fiscale (câte unul în valoare de 50 de bani pentru fiecare act de stare civilă).