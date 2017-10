Din ciclul „Cum să ne ferim de țepe!”

E la mâna clientului să nu se lase păcălit de „agentul” imobiliar

Cea mai mare problemă a multor persoane angajate într-o tranzacție imobiliară este că se dau pe mâna unor așa-ziși agenți imobiliari, cărora nu le solicită niciun act, nicio acreditare în meserie.Una dintre posibilele cauze ale țepelor imobiliare, nenumărate mai ales în ultimii ani, este că mulți proprietari nu știu ce așteptări trebuie să aibă de la aceștia. Iar lipsa de informare îi face să confunde cu ușurință un agent profesionist, acreditat, cu unul fals. Din păcate, acești oameni ajung să arunce anatema asupra întregii bresle, care numără foarte mulți agenți corecți, ce-și fac treaba cu pasiune. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția astăzi un cititor al ziarului nostru, care a insistat să-i păstrăm anonimatul… de frică: „Mi-e frică din cauză că sunt bătrân, soția are mari probleme de sănătate. Situația nefericită în care am intrat e de pe urma problemelor de sănătate. Eu și soția mea am fost sfătuți de medici să ne mutăm într-o zonă mai liniștită. Sunt operat pe cord, iar soția este operată de cancer… iar luna viitoare trebuie să facă altă operație. Când ne-am decis să vindem apartamentul și să cumpărăm o casă am luat legătura cu un agent imobiliar care ne-a promis că nu are comision mare. Am încheiat un antecontract și am plătit un avans, care apoi s-a suplimentat cu mulți euro pe baza unui act de mână. Degeaba ne-a promis că a doua zi o să semnăm actele, de atunci îl caut și e de negăsit, nici la telefon nu ne răspunde… Mi-e frică să nu pierd și banii, și casa! Poate că dacă o să citească aceste rânduri o să facem actele, înainte să fac plângere la poliție. Suntem prea bolnavi să mai umblăm prin tribunale, cred că de asta profită, dar n-o să stăm la nesfârșit cu mâinile în sân!”.Riscurile asumateAgenții imobiliari cu care am discutat pe marginea acestui caz ne-au confirmat că, din păcate, cel mai mare risc pentru proprietari atunci când intră în scenă agenții „falși ori necinstiți” este pierderea locuinței. Dacă însă tranzacția se face „cap - coadă” prin notariat, necazurile sunt înlăturate. Iar în cazul în care se face un antecontract, dacă situația juridică nu este clară și agentul încasează un avans din comision, există posibilitatea în care clientul să piardă avansul. Iar dacă actele ajung pe mâna cui nu trebuie, pericolul de a pierde locuința pare iminent.Recomandări pentru cliențiÎntr-adevăr, ni s-a confirmat și faptul că așa-ziși agenți imobiliari, care fac rost de anunțuri de prin ziare, apoi se laudă că sunt capabili de cele mai avantajoase tranzacții pentru clientul lor, avansează comisioane cu mult sub prețul pieței, pe care, culmea, sunt dispuși să le negocieze „în jos”. În plus, acești oameni nu stăpânesc demersurile prevăzute de lege în tranzacțiile imobiliare. Marea greșeală a clienților este aceea că merg pe încredere și au reticențe în a le solicita așa-zișilor agenți documente care să le ateste calitatea. Este clar că astfel de oameni nu știu despre piața imobiliară mai multe decât clienții cărora le promit „marea cu sarea”.Un alt risc ce ar trebui să fie asumat din start de clienți este faptul că aceștia plătesc sume consistente din valoarea tranzației prin simple acte de mână, în loc să meargă la notariat. Apoi, tot ei se plâng că agentul parcă a intrat în pământ!Profesioniștii se implicăNu e de mirare de ce majoritatea celor angajați în tranzacții imobiliare sunt convinși că datoria agentului este să le indice o adresă, apoi să le deschidă o ușă… Nici măcar nu le trece prin cap că acest serviciu presupune și consiliere, și implicare în negocierea prețului unei tranzacții, și informații privind procedura demersului imobiliar, și valoarea de piață a imobilului etc.Așa stând lucrurile, la unison, agenții cu care am discutat nu recomandă tranzacții imobiliare cu acte de mână pe motiv că sunt mai ieftine, ci doar prin notariat, considerând că este la mâna clientului să nu fie păcălit în astfel de situații.